Antonia Klugmann, incidente in auto/ “Un anno in convalescenza e poi…”

L’Incidente di Antonia Klugmann che le ha cambiato la vita..

Antonia Klugmann torna in tv dopo la sua esperienza di successo a Masterchef Italia e i fan sono lieti di rivederla e sentir parlare della sua storia, quella di una donna che si è rimboccata le maniche per seguire il suo sogno andando anche contro quello che era il volere dei suoi genitori. Lei stessa ha riferito che i due erano letteralmente sconvolti quando hanno scoperto che non voleva continuare gli studi iniziati in giurisprudenza e che, figlia di due dottori, alla fine optasse per la cosa più lontana a loro, la cucina. Alla fine però non le hanno mai fatto mancare il loro appoggio e lei per questo li ringrazia ancora adesso. La sua cucina è passione e il suo sogno è stato quello di comprare un rudere e inizia il suo progetto di vita a soli 31 anni. La burocrazia italiana l’ha rallentata e l’ha costretta a lavorare tre anni fuori casa per riuscire a pagare tutto ma alla fine ce l’ha fatta.

Antonia Klugmann ospite a Oggi è un altro giorno per raccontare la storia della sua passione

I momenti duri non sono mancati soprattutto per via del fatto che Antonia Klugmann ha avuto un brutto incidente d’auto che, poco più che ventenne, l’ha tenuta ferma e in convalescenza per un anno: “Era il 2005 avevo 26 anni e sono rimasta in convalescenza per un anno: la mia sola attività era coltivare, raccogliere, fare passeggiate, e studiare la botanica ma in quel periodo ho trovato la chiave e subito dopo mi sono buttata con cuore e coraggio in una nuova avventura. E dopo varie esperienze tra Udine e Venezia, insieme al mio compagno Romano De Feo, ho deciso di aprire il primo locale di proprietà”. Tutto alla fine è andato come sognava, incidente a parte.



