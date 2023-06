Antonia Liskova, chi è la moglie di Gabriele Guidi/ “Senza di lui non saprei come andare avanti”

Chi è Antonia Liskova

Antonia Liskova è un’attrice amatissima dal pubblico italiana. Protagonista di fiction importanti come Tutti pazzi per amore, Non uccidere, Nero a metà, La porta Rossa, L’allieva 3, Mina Settembre e Il patriarca solo per citare le più recenti, è nata nell’allora Cecoslovacchia da madre slovacca e padre ceco. In Italia ha trovato non solo la sua strada professionale, ma anche privata. L’attrice, infatti, divide la propria vita con Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli (vero nome all’anagrafe: Giorgio Domenico Guidi, da qui il cognome…) e Catherine Spaak.

Una coppia solida, unita e molto complice che vive la storia lontano dalle luci dei riflettori e della vita mondana parlando del proprio rapporto solo in poche occasioni e nelle interviste che rilasciano. Gabriele Guidi, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, rivelerà qualche dettaglio in più della sua storia d’amore con Antonia Liskova?

Gabriele Guidi e Antonia Liskova: le parole d’amore dell’attrice

Gabriele Guidi è arrivato nella vita di Antonia Liskova dopo la fine del matrimonio con Luca Ferrarese, da cui nel 2005 aveva avuto la sua prima figlia Lilian, Antonia Liskova: “Lui è riuscito a fare il miracolo, ha resuscitato in me la bambina che c’era regalandomi la libertà e il lusso della spensieratezza”, le parole dell’attrice in una vecchia intervista.

Con Gabriele Guidi, l’attrice ha costruito un rapporto di totale fiducia e complicità e, in un’altra intervista rilasciata tempo fa, parlando dell’uomo scelto come compagno di vita, aveva aggiunto: “Lui è una colonna solida della mia vita, senza non saprei proprio come andare avanti”.

