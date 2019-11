Antonia Liskova/ “Dormivo in auto perché non avevo soldi per l’affitto” (Vieni da me)

Antonia Liskova a “Vieni da me” si racconta attraverso la cassettiera. Si parte da “Tutti pazzi per amore”, a cui ha partecipato con Emilio Solfrizzi. Poi deve decidere se salvare proprio lui, Beppe Fiorello o Luca Zingaretti. Salva tutti tranne Beppe Fiorello, a cui riserva però dei complimenti. «È un bravo attore, ha fatto dei film tosti e devo dire che in quei casi serve molto supporto. Se non trovi quel feeling è dura». Il suo nuovo film è invece “A Tor Bella Monaca non piove mai”, il primo da regista per Marco Bocci. «Credo che il titolo si riferisca ai monsoni, che si aspettano in India per poter coltivare. Lì non piove su questi sogni. Conosco la periferia di Roma, ci vivo da tantissimi anni. E mia figlia di 14 anni ha amici che vivono in situazioni disagiate. Smettono di sognare troppo presto, perché si sentono inadeguati e vedono gli altri con i vestiti firmati… La criminalità esiste e la percepisco».

ANTONIA LISKOVA A VIENI DA ME: “DORMIVO IN AUTO PERCHÉ NON AVEVO SOLDI PER L’AFFITTO”

Antonia Liskova racconta che a sua figlia ha spiegato che è molto fortunata rispetto ai suoi amici, quindi deve imparare ad aiutarli. «Abbiamo aiutato un amico che voleva fare il parrucchiere. Non bisogna smettere mai di sognare, e io lo so bene». A proposito di sogni, risuonano le note di “Africa”, canzone a cui lei è molto legata. «Ci ho sofferto, ci ho pianto, ci ho riso… Io vengo da una famiglia non molto lontana dalle condizioni che si vivono nel quartiere di Tor Bella Monaca. Non potevamo permetterci nemmeno il mangianastri per ascoltare la musica. Io ascoltavo la radio, mi scrivevo il testo e fingevo di averla ascoltata tante volte. Ci cascavano tutti». Le origini dell’attrice sono umili: «Io indossavo i vestiti dei miei cugini, la mia prima maglietta è arrivata a 15 anni. Me l’ha comprata mamma». Nata in Slovacchia, a 18 anni si è trasferita in Italia: «Dovevo prendere una stanza, ma non avevo la caparra. Quindi ho dormito in macchina qualche settimana. Ho fatto anche la cubista prima di diventare attrice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA