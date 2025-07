Poche settimane fa si è conclusa forse l’esperienza più significativa per il suo sogno di vivere di musica; Antonia Nocca è tra le ex allieve che più si è messa in evidenza ad Amici 24, dando il via ad una carriera che seppur agli albori la vede già protagonista in diversi eventi live. Tra un inedito e l’altro ha sbaragliato la concorrenza nel talent di Canale 5 non riuscendo però ad agguantare la vittoria finale; resta però la convinzione e la soddisfazione per un percorso netto e che può aver spianato la strada ad un discreto successo per il futuro.

Di recente, proprio nel pieno della sua carriera in ascesa, Antonia Nocca è finita al centro delle polemiche per una voce poco convincente in una delle sue ultime esibizioni live. Diversi video sui social l’avrebbero infatti beccata su qualche stonatura di troppo; ennesimo pretesto per dare adito a critiche, anche per la presunta troppa post-produzione ad Amici 24. Spicca però la sua risposta, perentoria; con un video sui social mentre canta a cappella ha letteralmente spazzato via i giudizi dei malpensanti sulle sue reali doti canore. Può capitare anche ai migliori di ‘steccare’, diventa anche superfluo sottolineare la sua giovane età e quanto ancora possa migliorare.

Antonia Nocca glissa sulla vita sentimentale sulle voci su Senza Cri: la cantante ex Amici 24 è fidanzata?

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Antonia Nocca? Tutto si può riassumere nelle sue recenti dichiarazioni che sottolineano la sua volontà di mettere al centro della scena unicamente il suo valore artistico piuttosto che le curiosità sentimentali. “Posso solo dire che sono felice”, si è limitata a dire la cantante di recente: “Non mi va di dire nulla sulla mia vita privata”.

Non è dato sapere se Antonia Nocca sia fidanzata oppure no a dispetto delle voci in parallelo relative all’amicizia speciale con Senza Cri, anche lei cantante e con la quale ha condiviso l’avventura ad Amici 24. Una parte di fan sui social spera che tra le due ci sia qualcosa di più ma, anche in questo caso – da entrambe le parti – massimo riserbo e nessuna voglia di entrare nel merito della ‘ship’ inneggiata dal web.

