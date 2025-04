Chi è la cantante in gara ad Amici 24

Tra le protagoniste in gara nel talent di Canale Cinque Amici troviamo anche Antonia Nocca, che abbiamo visto nelle scorse settimane mettersi alla prova e cimentarsi in grandi performance che le sono valse sicuramente l’attenzione del pubblico e dei professori. In molti danno la ragazza per favorita nel programma guidato da Maria De Filippi, anche se resta tutto da valutare, visto che Anna Pettinelli ha puntato il dito contro la ragazza, accusandola di non aver dato probabilmente il massimo fino ad oggi nella trasmissione e spronandola a migliorarsi ancora.

“Il tuo prof ti reputa imbattibile, ma non lo sei. Non devi solo prendere tutte le notine nella maniera giusta, buttarci un melisma qua e là, se poi nessuno si stupisce quando ti esibisci” le parole della professoressa di canto nel programma Mediaset. Tirando in ballo un collega di Antonia, Anna Pettinelli ha scatenato anche il paragone con Trigno: “Chi sa cantare, canta tutto con personalità che in te scarseggia. Trigno si muove, mangia il palco, graffia l’anima con la sua voce e lascia il segno sempre” le parole della prof.

Antonia Nocca e il percorso ad Amici 24

Non è certo il momento di fare previsioni riguardo al programma condotto da Maria De Filippi, ma da qua in avanti per Antonia Nocca verrà il bello, insieme agli altri protagonisti del programma di Canale Cinque. La cantante sarà in gioco nella puntata di questa sera e nelle prossime settimane, dove sarà chiamata a presentare i suoi cavalli di battaglia e guadagnarsi la stima di tutti i prof, Anna Pettinelli compresa, che fino ad oggi ha cercato di stuzzicare l’allieva.

Tra i singoli lanciati da Antonia Nocca troviamo Giganti, Romantica e Dove ti trovi, alcune delle canzoni presentate dall’artista, che da qui alla fine darà filo da torcere ai suoi compagni di gioco ad Amici 24.

