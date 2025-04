Antonia Nocca, chi è la cantante del talent di Canale Cinque

Tra le protagoniste di questa nuova edizione di Amici troviamo anche Antonia Nocca. La cantante del talent di Canale Cinque si è messa in mostra con le sue doti nei primi mesi di programma e adesso non resta che scoprire quale sarà il suo esito finale nel programma. Trasferitasi a Roma per laurearsi in ingegneria, non ha mai perso di vista la sua grande passione, il canto. Proprio grazie al programma di Maria De Filippi, Antonia Nocca è riuscita a trovare la fortuna e anche alcuni leggi speciali. La cantante ha infatti ammesso di aver sofferto l’eliminazione di Chiamamifaro, esclusa dal talent nella scorsa puntata, andata in onda su Canale Cinque.

“Lei per me era una bussola, aveva tutti i pregi che io cercavo in me stessa. Ha cercato di passarmeli e le sono molto grata per essermi stata vicina. Aveva sempre delle parole giuste nei momenti di maggior bisogno” ha specificato Antonia Nocca riguardo alla ragazza e ormai ex compagna di gioco. Successivamente, si è anche sfogata con Maria De Filippi, facendo delle ammissioni molto dure sulla sua vita. La cantante ha infatti ammesso che, per un periodo della sua vita, aveva perso la speranza di essere felice.

Antonia Nocca e la presunta relazione con Senza Cri

Nel corso dei mesi trascorsi nella casetta di Amici 24, Antonia Nocca è finita anche nel calderone del gossip, visto che è stata accostata a Senza Cri, la cantante con la quale ha stretto un bel legame. Ma tra Antonia Nocca e Senza Cri non ci sarebbe stato niente, nonostante le voci su qualche presunto bacio scattato nel programma condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. E intanto Antonia Nocca, che gode di una grande stima da parte di una larga fetta di pubblico, continua a vivere l’avventura nel programma.

Sui social abbiamo visto la ragazza condividere alcuni suoi brani con i follower, anche gli inediti come Dove ti trovi tu, che ha catturato fin da subito l’attenzione del pubblico Mediaset.

