Antonia Nocca di Amici 24, chi è: originaria di Napoli, la passione della musica sempre nella sua vita. "Avrei voluto vincere ma..."

Antonia Nocca, finalista di Amici 24, ha sperato fino all’ultimo di vincere il talent show di Maria De Filippi. La vittoria sfiorata per la cantante è stata inizialmente una nota dolente: non ha nascosto, infatti, che avrebbe voluto vincere. “Vi dico la verità – ha raccontato a Witty Tv – ci tenevo a vincere la categoria essendo così vicina, comunque era un desiderio, però sono contentissima”. Nata a Napoli nel 2005, Antonia Nocca ha deciso di partecipare ad Amici per provare a realizzare il suo sogno, sostenuta dalla famiglia. La concorrente è entrata nella scuola di Amici solamente in un secondo momento, dopo una sfida con Diego Lazzari, uscito perdente dal confronto. Da quel momento è cominciato un percorso vincente per Antonia, che è arrivata fino alla finale, pubblicando nel corso della sua esperienza ad Amici tre inediti.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, quali sono le informazioni in merito alla cantante? Antonia Nocca è fidanzata? Non sono molte le informazioni sulla situazione sentimentale della cantante, che anche durante la sua esperienza ad Amici 24 non ha parlato molto di sé stessa e della sua vita privata. Si era parlato, più o meno verso febbraio, di alcuni baci scambiati con Senza Cri, cantante di Amici 24 come lei: una relazione però mai confermata.

Antonia Nocca, la carriera dopo Amici: Fiorella Mannoia la invita a cantare con lei

Dopo Amici 24, Antonia Nocca ha ottenuto un gran successo con ottimi riscontri anche da parte di illustri colleghi come Fiorella Mannoia, che ha invitato Antonia a cantare con lei: è successo durante una serata organizzata proprio dalla grande artista. Dopo essersi resa conto della presenza di Antonia, l’ha invitata a cantare con lei sul palco, dandole l’onore di calcare il palco con una grande artista come lei e di esibirsi insieme a tanti altri “big” della musica.