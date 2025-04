Antonia Nocca ha avuto un lungo confronto con Maria De Filippi ad Amici 24, nato da un confessionale fatto dall’allieva di Rudy Zerbi. “Io vengo mangiata da quello che penso mentre mi esibisco. Il mio cervello mi mette sotto stress continuamente”, ha ammesso la giovane cantante, dichiarando che, ogni volta che è sul palco del serale, non riesce mai a godersi la performance, anzi, pensa per tutto il tempo a ciò che sta sbagliando e a come potrebbe farla meglio.

Luk3, la verità sulla storia con Alessia dopo l'addio ad Amici 24/ Ecco quando c'è stato il primo bacio

Maria De Filippi ha cercato allora di comprendere le origini di questo malessere di Antonia, facendole poi comprendere che spesso gli errori a cui pensa sono solo nella sua mente. E, per convincerla, le ha fatto riascoltare l’esibizione di ‘Averti addosso’ fatta nello scorso serale, che le ha anche assicurato il punto. “Non è venuta male ma potrebbe piacermi ancora di più”, è stata la replica di Antonia, che si è poi lasciata andare ad una confessione ancor più delicata e personale.

Chi sono i 10 concorrenti ancora in gara ad Amici 24?/ Tre (quasi) finalisti e due possibili eliminati

Antonia Nocca fa una rivelazione molto delicata a Maria De Filippi: “Prima di Amici 24…”

“Prima di venire qui, dicevo ai miei genitori che non volevo fare niente nella mia vita. Nella mia testa le persone non saranno mai felici e la vita non avrà un senso.” sono state le dure parole di Antonia Nocca a Maria De Filippi, che le ha allora chiesto se ora le cose sono cambiate. “Quando sono arrivata qui ho smesso di pensare queste cose e ho iniziato a pensare che le cose potevano avere un senso.” ha spiegato l’allieva di Amici 24, dichiarando che ciò che la rende felice resta sempre e comunque cantare, il che è un ottimo punto di partenza anche per superare tutti questi ostacoli mentali che continuano a frenare il suo percorso verso la vittoria di questa edizione.