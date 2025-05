Antonia Nocca, vincitrice del premio della critica ad Amici 24, è intervenuta a Verissimo da Silvia Toffanin: “Non mi aspettavo questo premio, sono stata giudicata da tanti professionisti, sono molto contenta e onorata. Arrivata nel programma mi sono detta che dovevo dare il meglio di me, come andava andava. Sono sempre stata un po’ in conflitto con me stessa, come se avessi delle piccole formiche, io penso a una cosa e qualcun altro dice se è giusto o sbagliato, il pensiero di disfa, ho pensieri positivi e negativi. Pensare di non saper più cantare per me è stato devastante, ho preso il problema e l’ho risolto, avevo paura di non riuscire più ad emozionare le persone. Mia nonna quando avevo 18 anni ha deciso che dovevo andare ad Amici. La musica è l’amore, quello delle persone che mi vogliono bene, per l’amore di me stessa.

Il prof di Antonia Nocca, Rudy Zerbi, ha poi fatto irruzione nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, applaudendo il percorso della cantante e consigliando la sua allieva: “Cerca di costruire piano piano le tue cose, una carriera che speriamo possa durare. Poco fretta ma tanta coerenza e caparbietà”

Antonia Nocca e la vittoria di Daniele ad Amici: “Ha davvero tutto”

Antonia, in una recente intervista concessa a SuperGuidaTV,è tornata a parlare della vittoria di Daniele ad Amici 24: “Daniele ha meritato la vittoria perché a 18 anni sa fare tutto, non sbaglia niente, emoziona e ha davvero tutto. Quando c’è stato il ballottaggio tra lui e Alessia e ho visto che era avanti lui mi sono convinta che avrebbe vinto e così è stato”.

Sul momento di maggior difficoltà nel programma di Canale Cinque: “Il momento più complicato lo ricordo bene. C’è stato un mese, non so esattamente quando rispetto al programma, in cui ero convinta di non saper più cantare e non so perché”.