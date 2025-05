In finale ad Amici 24 ci sarà anche Antonia Nocca, la cantante che proverà a conquistare la vittoria del talent show. Ma chi è la concorrente che si giocherà la vittoria finale insieme a Daniele, Trigno, Francesco e Alessia? Antonia Nocca è giovanissima: è nata infatti nel 2005 a Napoli, dunque ha vent’anni. L’artista ha frequentato il Liceo classico statale Gian Battista Vico di Napoli, per poi dedicarsi al mondo della musica e decidere appunto di puntare tutto sull’esperienza artistica, sperando di arrivare quanto più lontano possibile. Antonia è molto seguita sui social, dove pubblica spesso anche le foto dei suoi viaggi, sua grande passione dopo la musica.

Antonia Nocca in finale ad Amici 24: il percorso nella scuola

La grande passione di Antonia Nocca è la musica e il suo sogno quello di diventare una cantante famosa e apprezzata. Antonia è entrata nella scuola di Amici avendo la meglio su Diego Lazzari, che non è riuscito ad andare avanti: a farli sfidare era stato Rudy Zerbi. La scelta è ricaduta poi su Antonia, che ha continuato il suo percorso fino ad arrivare appunto in finale. Una grandissima emozione per la cantante di Napoli che con la sua musica spera di arrivare il più lontano possibile. Nel corso della sua avventura ad Amici ha pubblicato anche alcuni inediti che hanno ottenuto ottimi riscontri in termini numerici: proprio grazie al suo talento ha conquistato la maglia del serale lo scorso 9 febbraio.

Peccato però che, proprio poco prima della finale, i professori del talent abbiano espresso le loro preferenze sul vincitore e Zerbi, pur ammettendo di volere Antonia come vincitrice della categoria canto, ha ammesso che, come vincitrice assoluta di Amici 24 non vorrebbe lei, bensì la ballerina Alessia Pecchia. Una dichiarazione che è stata sicuramente una delusione per la cantante.

Antonia Nocca vincerà Amici 24? Cosa dicono i bookmakers

Antonia, dopo aver saputo di essere in finale di Amici 24, ha raccontato le emozioni vissute: “Mi sono messa lì a guardare quel momento che stavo vivendo e sono scoppiata a piangere perché mi è venuto in mente tutto; il posto in cui vivo, il mio liceo, i miei compagni di classe, la me piccola. I miei sogni… La mia maestra di canto, i miei genitori, le mie migliori amiche. È stato bellissimo”.

Dunque, grandissima l’emozione per Antonia Nocca, che spera ora vincere la finale di Amici 24 e diventare la campionessa di quest’anno. Ma cosa dicono i bookmakers? Antonia può vincere o meno il talent? Secondo le quote, si gioca le sue chance. La vittoria di Antonia è infatti quotata a 3.75, dietro solo a Trigno e Alessia.