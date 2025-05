Tra i possibili vincitori di Amici 24 c’è Antonia Nocca, cantante napoletana che si sta rivelando un vero portento. In realtà sono ormai settimane che la ragazza si dimostra la perfetta vincitrice del programma dato che sta vincendo ogni sfida ormai da un po’ di tempo. Non solo, salta fuori che è proprio lei la cantante attualmente più ascoltata in streaming su Spotify, con numeri da record che hanno superato anche i rivali Trigno e Nicolò, anche loro in gara per la semifinale di sabato 10 maggio 2025.

Nicolò Filippucci finalista ad Amici 24?/ 'Sabotato' dalla giuria, il pubblico protesta: "Vincitore!"

Dopo un gesto choc di Amadeus, i fan di Amici 24 si stanno convincendo sempre di più che sarà proprio Antonia la vincitrice di questa edizione del talent, dato che il giudice secondo le anticipazioni di Superguidatv ha votato sempre per lei. Insomma, Antonia Nocca piace e anche tanto, sia ai fan che al programma. Anche Cristiano Malgioglio pare averla presa sotto la sua ala tanto che si vocifera sia proprio la sua preferita tra tutti i cantanti.

Trigno finalista di Amici 24?/ Web diviso: "Non lo merita". Ecco perché invece può farcela

Antonia Nocca in testa sugli ascolti: batte Trigno e Nicolò

Antonia Nocca, appartenente alla squadra di Rudy Zerbi, è sicuramente brava ma il suo talento purtroppo non la salva dalle polemiche. Anzi, la giovanissima artista è stata accusata di non essere per niente umile e di essere già convinta di avere la vittoria in mano. I social infatti hanno preso di mira lei e Alessia Pecchia, le quali secondo i fan sono già sicure di vincere Amici 24, atteggiamento che non piace per niente al pubblico, il quale ha sempre preferito l’umiltà e lo stupore fino all’ultimo minuto.

Amici 24, il padre di Trigno tifa per la storia con Chiara Bacci: cos'ha fatto/ Il gesto social scatena i fan

Ciononostante i suoi sostenitori sono ormai tantissimi e quello che fa fede sono gli streaming che sta collezionando ora dopo ora: Antonia Nocca funziona benissimo anche su Spotify ed è senza dubbio una delle artiste perfette per detenere lo scettro della vittoria come successe per Sarah Toscano. Con lei gareggiano altri due talenti indiscussi: Trigno e Nicolò, anche loro amatissimi sin dall’inizio del programma. Eppure, i pronostici fanno pensare che sarà proprio lei a vincere questa edizione. Sareste d’accordo?