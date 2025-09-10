Dopo la scuola di Amici la relazione tra Antonia Nocca e Senza Cri sta procedendo a gonfie vele e le due dovrebbe esibirsi insieme molto presto

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è finita mesi fa eppure si parla ancora di alcuni concorrenti, non tutti, che devono avere a che fare con la vita di tutti i giorni, fatta di quotidianità, gioie, dolori e soddisfazioni. C’è chi può festeggiare e chi invece le radio se li sono dimenticati da un pezzo. Antonia Nocca è riuscita a salire sul palco di Semplicemente Fiorella, un evento di grande musica alle Terme di Caracalla con Fiorella Mannoia.

Irama e Mew fidanzati? Conferma dai social: "Sono usciti allo scoperto"/ Fan di Amici scatenati

Ma non è questo che interessa soltanto i fan della ragazza perché ciò che smuove di più la loro curiosità è la parte del gossip: come procede la sua storia con Senza Cri? Le due sono uscite allo scoperto con i gesti. Nei mesi scorsi sono state viste mano nella mano in un centro commerciale, ma ora è un video a far sognare tutti quanti.

Mida e Sara Toscano duettano per serie tv di Netflix/ I fan di Amici approvano e sognano la coppia

Antonia Nocca e Senza Cri insieme in un video pubblicato sui social

Sui social Antonia Nocca e Senza Cri hanno pubblicato un video in bianco e nero dove sono intente a cantare una canzone in atteggiamenti dolci e comici, come appunto una coppia che si ama. Come si può leggere su X, infatti, la prima dovrebbe essere ospite del live della seconda riuscendo a fare quel duetto che non hanno mai fatto nella scuola di Amici.

Sui social i commenti positivi si sprecano, infatti c’è chi dice che da due anime così belle non potrebbe mai venir fuori di brutto, e augura loro il meglio della vita. Nell’intervista rilasciata a Verissimo Antonia – senza contratto discografico – aveva detto di volersi tenere per sé qualsiasi parola sulla sua relazione sentimentale non dovendosi di certo giustificare o spiegare qualcosa. “Posso solo dire che sono felice” ha concluso lei.

Amici, Daniele Doria spiazza su Alessio Di Ponzio: “Pensavo fosse presuntuoso”/ “Lo conoscevo già…”