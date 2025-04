Antonia Nocca è una delle favorite alla vittoria di Amici 24, eppure il suo percorso, seppur brillante in quanto a classifiche del pomeridiano, è stato ostacolato da alcuni provvedimenti disciplinari. La cantante della squadra di Rudy Zerbi è stata spesso redarguita per il suo comportamento, spesso svogliato e poco intraprendente, oltre che per il disordine in casetta. Un atteggiamento che le ha causato anche qualche scontro con i compagni di classe, Trigno in primis, e che per alcuni fan del programma potrebbe penalizzarla nel corso del serale.

Proprio durante la settimana, Antonia stessa ha ammesso le pecche del suo carattere e del suo comportamento ad Amici 24. La concorrente, che rimane una delle voci più belle e potenti di questa edizione, ha affrontato il discorso con i compagni d’avventura, definendosi addirittura “volgare”.

Antonia Nocca, un ottimo percorso con un’unica pecca ad Amici 24: lo sfogo della cantante

“Io comprendo che soprattutto ultimamente sono diventata molto volgare, scurrile. – ha detto Antonia durante un recente daytime di Amici 24 – Sono gli ultimi anni che mi hanno portata a questo, per tutte le persone che ho conosciuto e le cose che ho passato.” La cantante ha dunque aggiunto: “Io ero un cucciolo di foca che cercava di aiutare tutti, ero la persona più altruista e dolce del mondo. E quando penso che adesso la maggior parte delle cose che esce dalla mia bocca sono brutte, mi dispiace…” La sua volontà ora è quella di essere una versione migliore di se stessa, cercando di non farsi penalizzare anche al serale da questi comportamenti: “Voglio migliorare, perché non è possibile che prima avevo questa cosa e ora l’ho persa.” ha concluso.

