Antonia Nocca è finita nel mirino delle polemiche dopo il nuovo daytime di Amici 24. A poche ore dalla proclamazione dei finalisti di questa edizione del talent, i concorrenti rimasti in gara sono stati chiamati a fare il nome dei quattro di loro che meritano un posto in finale. Le scelte fatte dalla cantante di Rudy Zerbi, e una in particolare, hanno sollevato un fiume di critiche nei suoi confronti.

Antonia ha scelto di dare la medaglia della finale a tutta la sua squadra, dunque Alessia Pecchia e Daniele Doria, poi a Francesco Fasano e, infine, a se stessa. Il che vuol dire che, secondo il suo giudizio, lei è l’unica cantante ancora in gara a meritare la finale. “Quindi ti proclami vincitrice della categoria canto” è stata l’osservazione subito fatta da Trigno, “Non dico questo ma mi merito la finale”, è stata la risposta della cantante.

Antonia Nocca al centro delle critiche del pubblico di Amici 24: le accuse alla cantante

Questa presa di posizione di Antonia Nocca ha però sollevato molte critiche da parte del pubblico di Amici 24. C’è chi, sotto il video postato su Instagram in cui la cantante fa le sue scelte, ha scritto: “Antonia praticamente si sente già la vincitrice della categoria canto, l’umiltà è una sua grande dote”; e ancora “Ma quanto si crede sta bimbetta? Lei l unica cantante che merita la finale…Guarda io spero che tu ci arrivi in finale..ma che il pubblico ti sbatta fuori…cara Antonia!”; e ancora “Zero umiltà come sempre, montata!”, “Antonia come sempre appare o forse è proprio auto riferita ed egocentrica a livelli massimi”. L’idea di molti è, dunque, che la cantante di Rudy Zerbi sia un po’ troppo piena di sé, e qualcuno accusa proprio la giuria del serale di Amici 24 di averle dato questo ‘potere’.

