Molti sono i cantanti che sperano di poter vivere di musica conclusosi il percorso nella scuola di Amici 24, ma la verità è che in pochi poi riescono a sfondare e a restare nel cuore e nelle orecchie dei telespettatori. Antonia Nocca spera di essere tra queste, ma dovrà studiare e sacrificarsi ancora tanto prima di raggiungere il risultato, un po’ come tutti, anche se può contare su una fetta di pubblico rimasto incantato dalla sua voce.

C’è stato il guanto di sfida, sabato scorso, contro Senza Cri sulle note di ‘I Will Always Love You’ e ‘Bang Bang’. Le esibizioni sono state commentate frettolosamente dai giudici preposti, infatti è stato più interessante scoprire cosa ne pensassero le dirette interessate una volte tornate in casetta per rilassarsi e per prepararsi per la seconda puntata che andrà in onda stasera.

Antonia Nocca potrebbe vincere Amidi 24? Fan in visibilio per la sua voce

Si può dire che i fan di Antonia Nocca ad Amici 24 siano andati in visibilio perché con il suo timbro è riuscito ad arrivare alle loro anime che palpitano insieme alle note dei brani che porta davanti alla giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. È stata lei a vincere il suo primo guanto di sfida, confessando quanto segue: “Non era scontato che facessi bene il guanto di sfida. Era solo più vicina a me. Speravo che non lo schiarassero perché sapevo che lei si sentisse inadeguata. Sono contenta perché penso di averlo fatto bene”.

E invece come sono stati i commenti di Senza Cri, che dopo il guanto non ha più avuto modo di mostrare quello di cui è capace: “Questa cosa mi ha mortificato un po’, ma spero di rifarmi”. Il pubblico di Canale5 attende impaziente le sue esibizioni della serata dopo il consueto appuntamento con Striscia, anche alla luce del suo percorso ad Amici fatto di alti e bassi considerando che è stata nominata più volte dagli allievi come una di quelle che ha un grado di educazione minore rispetto alla norma.