Antonia Pecchia e le parole verso la finale di Amici 24

Tra i protagonisti della puntata odierna di Verissimo abbiamo trovato tutti gli allievi del talent di Canale Cinque. Tra loro anche Antonia, l’ultima a guadagnarsi la maglia nel programma, ha esternato le proprie emozioni: “Alla fine avevo paura ma già prima di prenderla ero felice, lo sarei stata in qualunque caso, tutto quello che è successo per me è stato assurdo, sono abbastanza soddisfatta di me stessa. Sono arrivata a un punto che va oltre i miei limiti. Abbiamo fatto tantissimo in queste settimane, è tanto tempo davvero che siamo nella scuola. Mi mancherà l’emozione di essere in un contesto del genere, mi mancheranno tanto i vocali coach, sono grata per tutto quello che mi hanno dato, mi mancheranno tanto gli altri ragazzi, così come Pietro e tutti gli altri, Maria e tutte le persone che lavorano per noi, le sensazioni di questa esperienza e di stare sul palco con quell’ansia. E’ un’ emozione grande continua che ti riempie vivere questo percorso”.

Chi è Antonia Pecchia

Se il percorso della giovane artista campana è sotto gli occhi di tutti, della vita di Antonia Pecchia non sono troppe le informazioni. Nata a Napoli, Antonia ha alle spalle un percorso scolastico solido: ha conseguito la maturità presso il liceo classico Gian Battista Vico, una delle scuole più prestigiose della città campana.

Una scelta che racconta molto di lei, della sua voglia di andare in profondità, di capire e non solo eseguire. Infatti, anche nel modo in cui interpreta le canzoni si percepisce questa consapevolezza: non canta semplicemente, racconta, trasmette, modula ogni parola con un’intenzione precisa.