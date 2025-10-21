Antonia Salzano, il toccante racconto a La Volta Buona della mamma di Carlo Acutis: “Fin da piccolo sapeva della sua morte…”.

Una giovane vita spezzata nel fiore dell’esistenza, ma con una storia quanto mai intensa: a soli 15 anni Carlo Acutis – santificato di recente – ha dovuto lasciare questa terra destando il dolore dei suoi affetti, dei fedeli e di chi ha avuto modo di conoscere la sua storia, di incrociare il suo cammino. La mamma, Antonia Salzano, ha scelto il salotto de La Volta Buona per raccontare quella parabola esistenziale che ancora prosegue seppur non più nella sua forma terrena. Carlo Acutis vive come messaggio spirituale, di fede: “Mio figlio vedeva la morte come il passaggio alla vera vita, fin da piccolo diceva che sarebbe morto con una emorragia… Per lui era l’incontro con Gesù, non temeva la morte ma solo il peccato”.

Antonia Salzano ha conosciuto la purezza della fede, dell’amore indiscriminato proprio grazie a suo figlio Carlo Acutis. Giovanissimo ma fonte di insegnamenti quotidiani, di parabole concrete non solo sotto forma di racconto: “Cosa vuol dire essere la mamma di un santo? E’ una responsabilità, ho vissuto la santità nel quotidiano”. Da giovanissimo si è avvicinato alla fede, alla religione nel suo senso più pratico dal punto di vista non solo della dottrina ma soprattutto del prodigarsi nei confronti del prossimo. Antonia Salzano ha raccontato di come spendesse i soldi per fare del bene, per aiutare chi era in difficoltà, quasi mai per sé stesso o per beni secondari e futili.

Antonia Salzano a La Volta Buona: “Mio figlio Carlo Acutis mi aveva predetto in sogno che l’avrebbero santificato…”

Le parole di Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis, hanno toccato tutti i presenti a La Volta Buona. “Attraverso di lui ho capito tante cose, un conto è leggere i racconti, un conto è vedere tutti i giorni com’era con la gente. Io l’ho sognato dopo la sua morte; mi disse che l’avrebbero fatto beato e poi santo”. La donna ha poi raccontato dei miracoli, di come il giorno del funerale una donna prossima ad iniziare la chemioterapia vide il tumore sbiadire senza dover iniziare le cure. “Poi un bambino nato con il pancreas biforcuto, con poche speranze di vita, al terzo giorno della novena ha mangiato e il pancreas era perfettamente sano come se non avesse mai avuto niente”.

Caterina Balivo crolla in un momento specifico della toccante intervista alla mamma di Carlo Acutis, Antonia Salzano. La conduttrice de La Volta Buona non trattiene le lacrime ad una domanda tanto profonda quanto calzante: “Tutti noi mamme vorremmo il meglio per i nostri figli, e li immaginiamo grandi… Carlo non c’è più, è vero che oggi è santo, ma quante volte pensando a lui l’avresti voluto con te?”. La risposta è eloquente, un filo conduttore con l’essenza e l’anima di Carlo Acutis che la mamma con le parole giuste ha sapute rappresentare: “Il Signore mi aveva preparato a questo distacco, ho iniziato il mio percorso di conversione nel ‘95; quando Carlo è andato via ero pronta, ho accettato come volontà di Dio che vuole sempre il bene. Tutto ciò che ci capita è sempre per qualcosa di migliore”.