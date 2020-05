Antonia Staats, chi è la donna per cui si è dimesso Neil Ferguson/ 38enne sposata…

Pubblicità

Neil Ferguson, luminare dell’Imperial College di Londra che ha convinto Boris Johnson ad adottare le misure di distanziamento sociale per gestire l’emergenza coronavirus, è stato costretto a dimettersi per una donna. Il 53enne luminare, infatti, ha annunciato le dimissioni dal Sage, il pensatoio di scienziati ed esperti che assiste il Governo inglese nella gestione dell’emergenza per aver violato il lockdown per incontrare l’amante. La donna per la quale Ferguson si sarebbe giocato la carriera sarebbe Antonia Staats. Secondo il Daily Telegraph, la 38enne, sposata ma con un matrimonio aperto, sarebbe andato a trovare Ferguson due volte violando così la quarantena. Due episodi che hanno scatenato la polemica portando alle dimissioni del professore che ha ammesso tutto affermando di aver violato la quarantena considerandosi immune dopo aver contratto il covoronavirus, ma chi è davvero Antonia Staats?

Antonia Staats: ecco chi è la donna per cui si è dimesso Neil Ferguson

38 anni, bionda e sposata, Antonia Staats è la donna che avrebbe portato Neil Ferguson a violare il lockdown e alle sue conseguenti dimissioni. Come scrive il Corriere della Sera, la 38enne che avrebbe un matrimonio aperto è originaria del sud della Germania e, prima di trasferirsi a Londra, ha studiato a Berlino. Nella capitale inglese, nel 2003, ha seguito un master in Politiche Asiatiche alla Soas dove lavora il suo attuale marito. La coppia ha due figli, ma il loro sarebbe un matrimonio aperto. La donna, inoltre, è anche un’attivista di sinistra e ha manifestato contro la Brexit. Dopo le polemiche scatenate dalle sue visite a Ferguson, come fa sapere ancora il Corriere, la Staats avrebbe dichiarato di considerare le visite al luminare legittime in quanto sarebbero una coppia. Ferguson, contrariamente alla Staats, sarebbe separato dalla moglie.



