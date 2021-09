Antonia Truppo, chi è il marito Nicola Prosatore/ Regista e pubblicitario napoletano

Antonio Truppa, attrice napoletano cresciuta a Secondigliano, con una lunga carriera teatrale alle spalle, sta conquistando anche il cinema con il suo innato talento. Il suo sorriso e la sua bravura hanno conquistato anche la Mostra del Cinema di Venezia 2021 dove è stato presentato “Qui rido io”, il film di cui è protagonista e dedicato alla figura di Eduardo Scarpetta, diretto da Mario Martone. Della carriera di Antonia Truppa si conoscono molti dettagli. Della vita privata meno.

L’attrice, infatti, è molto discreta e riservata anche se si sa che da diverso tempo vive una bellissima storia d’amore con Nicola Prosatore, regista e pubblicitario napoletano che, per esigenze lavorative, si è trasferito a Roma.

Sono poche le foto della vita privata di Antonia Truppa pubblicate sul suo profilo Instagram. Tuttavia, scorrendo la galleria, si trova anche una di Nicola Prosatore con il loro bambino tra le braccia condivisa in occasione della Festa del Papà lo scorso 19 marzo. “Auguri papino. Il tuo amore infinito è luce dei nostri giorni”, ha scritto l’attrice che non tagga il profilo Instagram del compagno usando invece un hashtag (cliccate qui per vedere il post).

Probabilmente, dunque, Nicola Prosatore non ha un profilo social. La coppia riesce così a vivere con molta discrezione la propria vita privata evitando rumors e pettegolezzi. Ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Antonia Truppa si lascerà andare a qualche confidenza sulla sua vita di coppia?

