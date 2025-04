Durante le ultime puntate di Amici 24 è scoppiata la polemica dopo che Antonia Nocca, cantante piena di talento, vince ad ogni messa in onda con Nicolò, altro favoritissimo per il canto. Dato che alla puntata finale manca pochissimo, i fan iniziano a fare un bilancio di quanto sta succedendo nella scuola di Maria De Filippi per capire chi tra gli allievi potrebbe accaparrarsi la vittoria, e in testa pare esserci proprio Antonia, la più quotata al momento nella classe di canto.

Amici 24 Serale 2025, 6a puntata/ Diretta: eliminazione tra Chiara e Trigno congelata

Le anticipazioni del sesto serale di Amici 24 svelano che anche questa volta Antonia vincerà ancora, e ormai non è più una novità dato che durante le sfide i migliori sono sempre lei e Nicolò. Di certo le loro doti sono incredibili e riescono sempre a conquistare il pubblico e i giudici con esibizioni a dir poco impeccabili, ma quando si sono battuti l’uno contro l’altra, la vittoria è sempre stata per la Nocca. Questo ha dato vita ad un dibattito a dir poco acceso dato che tra i fan si sta diffondendo la convinzione che la vincitrice di Amici 24 sarà proprio Antonia.

Chiara o Trigno, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Salta l'eliminazione e restano entrambi (per ora)

Antonia vince Amici 24? Scoppia la polemica: “Tutto già scritto“

Poco tempo fa, dopo l’ennesima vittoria di Antonia Nocca il pubblico si è riversato sui social lamentandosi per le “dinamiche già scritte” nel programma, a volte furibondo per il fatto che Nicolò non riesca mai a prevalere quando si scontra con lei. Questo, nulla toglie alla bravura dell’allieva di Rudy Zerbi che sin dall’inizio del programma ha mostrato a tutta Italia di avere tutte le carte in regola per vincere Amici 24. Oltretutto, non è difficile immaginare come mai i giudici scelgano sempre lei come la migliore dato che al momento pare essere una star annunciata.

Perché Chiara Bacci rischia di essere eliminata ad Amici 24?/ Cosa ha fatto Trigno in più al serale

Nata a Napoli nel 2005, Antonia Nocca si è appassionata di musica sin da piccola ma solo in adolescenza ha iniziato a prendere lezioni di canto supportata da papà Pino e dalla sorella Lorenza. Ad Amici 24 è entrata solo a programma già avviato dopo che la ragazza ha vinto contro Diego Lazzari. Da quel momento le soddisfazioni nel talent sono state tantissime e per questo, al momento è la favorita per la vittoria. Sarà davvero lei a vincere il programma?