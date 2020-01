Antonietta Bello, ex fidanzata Lino Guanciale / Ritrova la serenità dopo le polemiche

Antonietta Bello, ex fidanzata di Lino Guanciale, ha ritrovato un po’ di serenità dopo le polemiche che l’avevano coinvolta dopo che l’attore aveva reso pubblico il suo nuovo fidanzamento. Antonietta Bello aveva tranquillizzato i fan, spiegando di essere felice per Lino. L’attrice di Gemona, infatti, ha fatto intendere di aver ben altro a cui pensare, come ad esempio una carriera che le sta regalando diverse soddisfazioni e che comunque la tiene impegnata. Il suo percorso accademico è partito da lontano, con un corso di Restauro e catalogazione all’istituto d’Arte “G.Sello” di Udine. Si è poi avvicinata al mondo dello spettacolo, frequentando il corso di studi arti visive e apettacolo all’Università Iuav di Venezia. In questo ambito si Antonietta Bello si forma soprattutto a Genova, presso il noto Teatro Stabile. Dopo l’esperienza nel capoluogo ligure si trasferisce nella capitale, dove frequenta la Masterclass di alta formazione e perfezionamento per attori professionisti del Teatro di Roma. Un percorso di studi che le ha permesso di prendere parte a quattro pellicole cinematografiche nel corso degli ultimi anni. Dal 2011 ad oggi Antonietta Bello figura in diversi film. L’ultimo risale al 2016, dal titolo Lovers con la regia di Matteo Vicino.

Antonietta Bello, il cinema e il legame con Lino Guanciale

Come dicevamo Antonietta Bello ha avuto modo di misurarsi in diversi ruoli nella sua breve carriera cinematografica. A cominciare dal film Il volto di un’altra, con regia di Pappi Corsicato nel 2011, La buca di Daniele Ciprì nel 2014, The Space Between di Ruth Borgobello nel 2015 e infine, come detto precedentemente, il film Lovers, diretto da Matteo Vicino nel 2016. Come risaputo Antonietta Bello è stata fidanzata con il collega Lino Guanciale, il quale anche dopo la fine della loro relazione ha continuato a spendere parole al miele per l’ex compagna. In una vecchia intervista a Novella 2000, Lino Guanciale aveva detto: “Il mio cuore è sereno, perché c’è tanta serenità con la mia ex compagna. E le cose con la donna che sta al mio fianco adesso procedono davvero molto bene. Sono felice e appagato. Ma preferisco non aggiungere altro e vivere questa storia”. Una felicità che in qualche modo Antonietta Bello condivide, desiderando solo il bene per l’ex compagno Lino Guanciale. L’attore, peraltro, sarà ospite questa sera nella puntata speciale dei Soliti Ignoti Lotteria Italia in onda su Raiuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA