Antonietta Chetta è tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini che racconta storie di donne che hanno illuminato eventi della nostra storia recente. Un viaggio alla scoperta di donne e protagoniste che hanno fatto grande la storia del nostro paese. Tra queste c’è anche Antonietta Chetta, una donna figlia di contadini, che sin da ragazzina si appassiona al mondo delle erbe diventando così una “maga buona”. L’arte di Antonietta sta nel curare i malanni con infusi, the, bevante e decotti che la rendono all’età di 94 anni una delle “ultime streghe” d’Italia!

In realtà Antonietta si descrive come un’erborista, una curatrice e ha deciso di racchiudere tutti i suoi segreti in un libro dal titolo “Le ricette di nonna Antonietta” dove è possibile scoprire rimedi contro malanni di stagione come il raffreddore, ma anche insonnia, pressione alta e tanto altro.

Antonietta Chetta, chi è la signora delle erbe de Le Ragazze

All’età di 94 anni, Antonietta Chetta è stata premiata anche con la cittadinanza onoraria di Triora, in provincia di Imperia, per via del suo talento nel curare le erbe. Un titolo di cui è molto felice: “sono particolarmente felice, perché in altri tempi mi avrebbero messo al rogo per stregoneria”. Seppur in molti l’hanno definita come “l’ultima strega d’Italia”, in realtà Antonietta è ben altro, visto che grazie alla conoscenza delle erbe è riuscita a trasformare tutto ciò in un lavoro che l’ha fatta diventare la “la signora delle erbe”.

La maestria di Antonietta sta nel realizzare pozioni di ogni tipo grazie all’utilizzo di erbe selvatiche che vengono sapientemente mixate in modo da realizzare qualcosa di unico in grado di dare sollievo a seconda della situazione. Un “genio” tutto italiano la cui storia viene raccontata nella nuova puntata de Le Ragazze su Rai3.