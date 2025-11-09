Antonietta Gargiulo a Verissimo: "Ho ricevuto minacce per tanti anni prima di essere sparata"

Antonietta Gargiulo fa tappa a Verissimo e racconta la pagina nera della sua vita, quell’episodio in cui suo ex marito sparò contro di lei: “La violenza inizia sempre dai linguaggi, una cosa che noi sottovalutiamo. Non ero mai abbastanza e all’altezza, le parole offensive che sentivo nei miei confronti. Le donne fanno fatica a capire quello che sta succedendo, c’è un momento in cui quasi non si accetta, ho preso questo evento e l’ho spostato. La violenza ti toglie la terra da sotto i piedi e quasi facciamo fatica a crederci. Ho avuto paura per la mia vita, ho evitato conflitti. Poi si entra in un baratro dal quale è difficile uscire, le sue azioni aggressive sfociavano in azioni violente su di me. Per anni mio marito mi ha minacciata, siamo riuscite ad andare via. Si creava un clima di ansia, poi arrivò una prima aggressione.

Ero finita in uno stato di ansia, a lavoro prendevo dei permessi. Esco per andare in macchina e mi ricordo lui che si era nascosto sulla mia sinistra, era un angolo buio. Anche affacciandomi non lo avrei visto, lui conosceva bene la casa. Lui ha sparato sei colpi contro di me, ho combattuto contro la morte, mi sono tirata su con un braccio sinistro e gridavo, chiedevo aiuto, il mio timore era che non mi vedesse nessuno. Si è avvicinato poi questo ragazzo, gli dissi che le bambine erano sopra. Lui ci stalkerizzava, ci seguiva, ci mandava fiori, era un’altalenarsi dei suoi umori e vivevamo in uno stato di paura” le toccanti parole di Antonietta Gargiulo.

Nella vita di Antonietta Gargiulo c’è un evento rimasto segnato in rosso sul calendario della sua vita con data il 28 febbraio del 2018, noto anche come la Strage di Cisterna di Latina. Quel giorno Antonietta Gargiulo si salvò per miracolo ma purtroppo non ebbero la stessa fortuna le sue due figlie, Martina e Alessia. “Dopo la notizia della loro morte sono entrata in uno stato di choc, pensavo che fossero a casa. Quando mi hanno detto che le mie figlie erano morte era entrato un vuoto dentro di me, un grigio, era una cosa che non avevo mai provato. Sono rimasta impietrita, stavo in uno stato di vuoto e a un certo punto è come se ci fosse stata una presenza viva. Mi risuonavano queste parole, ‘mamma tu devi vivere, devi fare le cose che vuoi fare per noi”

Sembrava una giornata come le altre per Antonietta, ma quando era appena uscita di casa fu raggiunta dal suo ex marito: arrivò dal dietro con la pistola già spianata e le sparò non una, non due ma bensì tre volte, con l’intento di ucciderla. Antonietta non morì, rimase a terra gravemente ferita, al contrario delle sue due figlie, che hanno perso la vita.