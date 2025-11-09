Chi è Antonietta Gargiulo? Sarà ospite quest'oggi di Verissimo la sopravvissuta della strage di Cisterna di Latino: ecco di chi parliamo

Chi è Antonietta Gargiulo? Oggi questa vera e propria eroina, sarà ospite del programma di Canale 5, Verissimo, show condotto da Silvia Toffanin. Si ripercorrerà il dramma che accadde il 28 febbraio del 2018, noto anche come la Strage di Cisterna di Latina.

Quel giorno Antonietta Gargiulo si salvò per miracolo ma purtroppo non ebbero la stessa fortuna le sue due figlie, Martina e Alessia. Sembrava una giornata come le altre per Antonietta, ma quando era appena uscita di casa fu raggiunta dal suo ex marito: arrivò dal dietro con la pistola già spianata e le sparò non una, non due ma bensì tre volte, con l’intento di ammazzarla. Antonietta non morì, rimase a terra gravemente ferita, ma non riuscì ad impedire che il suo ex, Luigi Capasso, le rubasse le chiavi di casa presenti nella borsa. L’uomo, un carabiniere di 43enne, si barricò in casa con le proprie figlie, per poi ammazzarle: Martina e Alessia avevano solo 7 e 13 anni.

Strage di Cisterna, cos'è successo?/ Femminicidio di Alessia e Martina: perché non c'è nessun colpevole

Antonietta Gargiulo finirà in ospedale e poco dopo scoprirà l’agghiacciante verità., che purtroppo la stessa aveva subito capita dopo il ferimento: le sue due figlie non c’erano più. Da quando si riprese iniziò una battaglia legale per dimostrare che quella strage era stata annunciata, di conseguenza le sue due figlie si sarebbero potute salvare.

Venditti denuncia pm di Brescia? "Carte false per infamarmi"/ Garlasco, Nordio: "Va rivisto processo a Stasi"

ANTONIETTA GARGIULO, CHI È? PERCHE’ CHIEDE GIUSTIZIA

Prima di quel tragico 28 febbraio 2028 Luigi Capasso aveva infatti dato una serie di episodi di squilibrio, al punto che Gargiulo ha raccontato poche settimane fa a Chi l’ha visto che usciva quasi sempre di casa già con il telefono in mano, pronta a chiamare la polizia nel caso in cui avesse incontrato il marito.

Quella mattina era però in ritardo, di conseguenza non era “pronta” e quella sua “dimenticanza” le è costata carissima. Antonietta Gargiulo ha raccontato che quando ha appreso la notizia della morte ha pensato di lasciarsi andare: “ho guardato per giorni il soffitto, non volevo collaborare”, fino a che ad un certo punto non ha trovato la forza di andare avanti, spinta proprio dalle due amate Martina e Alessia. “E’ stato come se mi dicessero che non dovevo farla finita, che dovevo vivere per loro”.

Liliana Resinovich e Sebastiano coppia aperta?/ Sterpin: “Lui aveva donnine in giro mentre lei...”

ANTONIETTA GARGIULO, CHI È? LA SUA DENUNCIA INASCOLTATO

Proprio in quei momenti Antonietta ha capito se fosse morta anche lei, quella storia sarebbe stata seppellita per sempre. Dopo la tragedia subentrò quindi la rabbia, con l’ex di Luigi Capasso che si è domandata più volte come sia potuto verificarsi quell’epilogo dopo aver chiesto più volte aiuto: “Quell’uomo era stato attenzionato dai medici e dal suo superiore, ma è rimasto libero di agire”, mostrando denunce, carte, documenti ed esposti, tutti rimasti senza un perchè. Quindi Antonietta si spinge a dire qualcosa di forte: “Luigi non è stato l’unico mostro”.

Oggi siamo certi che tornerà sulla questione, esternando la sua rabbia e il suo dolore, più che legittimi. “Avrei voluto morire anche io con le mie figlie, questa vita non l’ho scelta io, ma possiamo trasformare la cosa peggiore che ti possa accadere in una luce e in una speranza”, ha detto ancora al talk di Rai Tre, riferendosi alle altre persone che stanno vivendo ciò che ha vissuto lei, ed evitando che altri casi simili possano accadere.