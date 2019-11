Antonietta Giarnieri/ Via dal marito Salvatore “voleva avvelenarmi!” (Chi l’ha visto)

La storia di Antonietta Giarnieri, 52enne di San Severo, in provincia di Foggia, come quella di Claudia Stabile. Anche lei, esattamente come la giovane mamma della provincia di Palermo, ha deciso di far perdere le sue tracce lo scorso ottobre, facendo preoccupare la sua intera famiglia. A lanciare l’appello via social, come spiega Termolionline, era stata la sorella di Antonietta, poi ritrovata presso il pronto soccorso di Termoli, senza alcuna patologia medica ma in forte stato di agitazione. Anche lei, aveva deciso di andare via da una situazione coniugale non semplice. Ed oggi la trasmissione di Rai3, Chi l’ha visto, renderà note le vere ragione del suo allontanamento volontario. A cercare Antonietta era stato anche il marito della donna che si era appellato al programma di Federica Sciarelli ma, da quanto appreso, pare proprio che la donna non ne potesse più della vita al fianco dell’uomo che ha sposato. Ad incontrarla è stata la responsabile del centro antiviolenza, Rosaria Capozzi ed ha provato a saperne di più.

ANTONIETTA GIARNIERI, LE PAROLE DEL MARITO

Secondo il marito di Antonietta Giarnieri, la donna era poco lucida prima di far perdere le sue tracce, Differente la versione del centro antiviolenza per il quale la signora ha solo voluto troncare definitivamente con l’uomo. Inizialmente Antonietta, segnalata al centro, è stata ospitata in una struttura protetta. “La signora era in grado di gestire se stessa e le sue aspettative quotidiane”, ha spiegato Rosaria Capozzi, che però preferiva la sua autonomia e successivamente è stata lei stessa a lasciare la struttura, anche alla luce della sua lucidità. “Se la signora alla sua età si vuole allontanare ne ha il diritto”, ha spiegato ancora la Capozzi. Eppure il marito, Salvatore, dopo aver appreso le ultime novità sul caso ha deciso di mettersi sulle sue tracce a Foggia. La trasmissione Chi l’ha visto ha incontrato l’uomo: “Mia moglie non mi ha mai detto che aveva un disagio”, ha spiegato Salvatore. “Sono 35 anni di matrimonio, abbiamo un figlio, si trova una soluzione! Come fa a vivere da sola senza lavoro né soldi?”, si è domandato Salvatore. “Io voglio mia moglie! Lei voleva andare a Termoli, ci troviamo un’altra casa basta che si dia una calmata”, aggiunge, “voglio mia moglie a casa perchè lei mi cucinava e mi assisteva”.

LE SUE ACCUSE DOPO IL RITORNO A CASA

Salvatore non si capacita all’idea che Antonietta abbia deciso di andare via di casa: “Voglio un confronto con lei”, dice ai microfoni di Chi l’ha visto. “Io non lo accetto”, ha aggiunto il marito che ha smentito la presenza di campanelli d’allarme in passato. “Diceva che la colpa di tutti i suoi mali ero io”, ha spiegato. Antonietta Giarnieri, dunque, è decisa di vivere la sua vita. Quindi aveva lanciato un appello affinché possa tornare a casa: “Non possiamo distruggere un matrimonio così!”. La donna andata via di casa è stata intervistata da Chi l’ha visto: Antonietta è tornata a sorpresa da Salvatore. Per lei però non andrebbe nulla bene sostenendo: “Il male mio è lui. Lui è padrone di me”. L’uomo, di contro, continua a negare tutto. “Io sono andata via di casa con una denuncia contro Salvatore perchè mi ha messo le mani al collo”, sostiene la donna. “Voglio sparire dalla sua vita. Il problema è lui non solo perchè mi alza le mani. Lui ha contattato qualcuno di Parma per acquistare un kit per avvelenarmi”, ha aggiunto. La donna si sarebbe anche recata dagli assistenti sociali per chiedere aiuto: “Non voglio stare con il carnefice”. “Noi siamo una famiglia”, ha tuonato il marito, che secondo Antonietta sarebbe solo un attore.



