Le nipoti di Antonietta Rocco intervistate ieri pomeriggio a Dentro La Notizia, su Canale 5: ecco cosa pensano dell'omicidio della zia

Il giallo di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa nella sua abitazione in quel di Latina, durante la puntata di ieri di Dentro La Notizia, talk di Canale 5. In collegamento vi erano Valentina e Mariolina, le due nipoti della vittima (che era la loro zia) e che non riescono a darsi pace, non trovando una risposta all’atroce delitto commesso.

Per l’omicidio della 63enne è stata arrestata la sua ex badante, Sabrina Dal Col, il cui arresto è convalidato, e non è da escludere si sia trattato di un assassinio dovuto al fatto che la stessa donna era stata allontanata dalla casa in quanto non rispondeva più alle richieste della famiglia. La Dal Col si è avvalsa della facoltà di non rispondere e fino ad oggi non ha quindi ancora proferito parola, di conseguenza restano ancora molti i dubbi legati al giallo, a cominciare dal tipo di arma utilizzata, forse addirittura un machete, che al momento non sarebbe ancora stato rinvenuto.

La povera 63enne è stata rinvenuta sgozzata sul letto in una pozza di sangue, mentre nell’abitazione dell’ex badante gli inquirenti avrebbero ritrovato delle tracce di sangue nella lavatrice, forse nel tentativo di pulirsi dopo il presunto omicidio commesso. Eppure fra l’ex badante e le nipoti vi era un bel rapporto: “Uscivamo la domenica insieme – racconta in lacrime Valentina, la nipote della vittima – abbiamo fatto i capodanni insieme, eravamo stati in vacanza assieme, era una di famiglia, non me l’aspettavo proprio. Perchè è stata licenziata? Ultimamente ci mancavano delle cose in casa – ha risposto a precisa domanda di Gianluigi Nuzzi – e ci siamo accorti che non puliva bene come doveva.”

ANTONIETTA ROCCO, LE NIPOTI SULL’EX BADANTE: “ERA UNA DI FAMIGLIA”

“Comunque mangiavamo la pizza insieme – ha continuato uscivamo insieme, sono un paio di anni che è con noi, festeggiavamo le feste, i compleanni, cosa è successo? Non lo so. Dal punto di vista economico era tutto risolto, non c’erano pendenti, non aveva mai avuto scatti d’ira, non mi risulta”. E ancora: “Io facevo l’aperitivo anche con la badante perchè avevamo un rapporto di amicizia. Si confidava con me? Si abbastanza, e non mi ha mai parlato male ne di problemi”.

Quindi ha proseguito: “Qualche campanello d’allarme? No, con lei no, era tranquilla. Con che frequenza andavo a trovare la zia? La vedevo quasi tutti i giorni, abito sopra, da mia madre quindi quando era da mia madre la vedevo sempre”. Così invece l’altra nipote, Mariolina, che ha spiegato: “Se l’è presa per il licenziamento? Non giustifica il gesto comunque sia. Dovrebbe esserci un rapporto di fiducia fra famigliari e collaboratrice”. Poi ha ricordato: “La giornata di mia zia era molto semplice, uscivano, andavano a fare la spesa, oppure veniva qui e stava con la sorella”.



ANTONIETTA ROCCO UCCISA FORSE DALL’EX BADANTE: IL COMMENTO DEL MARITO DELLA FERMATA

L’ex marito della badante, raggiunto dalle telecamere di Dentro La Notizia ha raccontato: “C’è un avvocato, spero solo che la mia ex moglie ne esca pulita, stiamo già soffrendo troppo, lei è stata qui con noi, era accudita come una figlia, una mamma, una sorella”. Sul come ha ricevuto la notizia: “Quando stavo uscendo da casa mi hanno detto che Antonietta era stata ammazzata ma non sapevo niente, mi sono precipitato per avere delle informazioni. Io abito un po’ più lontano quindi non la vedevo tutti i giorni, ma sembrava tranquilla, serena”.

Infine un vicino di casa che racconta: “Con la badante c’era qualche screzio, non si ‘prendevano’”. Cosa è successo quindi, perchè quella donna di famiglia ha deciso di prendere un machete o un’arma da taglia e ammazzare la signora Valentino Rocco? Un vero e proprio mistero che speriamo possa essere risolto quanto prima, visto che la famiglia della 63enne merita di conoscere la verità.