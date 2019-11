ANTONINO CANNAVACCIUOLO CHEF ACADEMY/ Concorrenti e Diretta: non è la prima volta

Antonino Chef Academy potrebbe sembrare una prima volta per Antonino Cannavacciuolo, quella senza i suoi compagni di avventura a Masterchef Italia Joe Bastianich e Bruno Barbieri. In realtà non è così perché il re di Villa Crespi diverse volte ha vissuto esperienze televisive da solo. La sua carriera sul piccolo schermo è partito infatti con Cucine da Incubo, programma dove lo vedevamo andare nei più disastrati ristoranti per cercare di portare pace e per rilanciare l’attività grazie alla sua grande esperienza. C’è stato poi il passaggio con O mare mio un reality show che lo portava a imbarcarsi per trovare il pesce poi da servire in tavola. La nuova sfida però si propone di diventare un alterego ai vari programmi che vediamo in tv ormai da anni, con una serie di concorrenti e delle prove per poi eleggere il primo vincitore dell’Academy. (agg. di Matteo Fantozzi)

PARTE IL NUOVO PROGRAMMA

Antonino Chef Academy è il nuovo programmo dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo che dal 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, si trasformerà in insegnante per dieci, giovanissimi aspiranti chef che, settimana dopo settimana, dovranno dimostrare di avere tutte le capacità per conquistare un posto nella cucina del famoso ristorante Villa Crespi di Cannavacciuolo. In una location d’eccezione, il Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, Cannavacciuolo è pronto a fare da insegnante e mentore a 10 giovani chef, di età compresa tra i 18 e i 23 anni che, all’interno di un percorso formativo, dovranno dimostrare di avere tutte le qualità umane e professionali per lavorare nella cucina di un grande ristorante come quella di Villa Crespi. Ad affiancare Cannavacciuolo c’è il sous-chef Simone Corbo, classe 1981, che lavora da tempo a Villa Crespi.

I CONCORRENTI DI ANTONINO CHEF ACADEMY

Chi sono i dieci concorrenti di Antonino Chef Academy? Nicole Bartolini deve la sua passione per la cucina alla mamma e alla donna. E’ convinta di essere molto più forte nei primi piuttosto che nei dolci. Marika Giubilato ha 21 anni e anche lei si avvicinata alla cucina grazie alle donne della sua famiglia. I suoi piatti forti sono a base di pesce. Federico Liu, 19 anni, ha frequentato la scuola alberghiera e si è avvicinato alla ristorazione perchè i genitori sono proprietari di un ristorante. Davide Marzullo ha 23 anni e lavora in cucina già da 7 anni. Il suo piatto forte è la pomme soufflè mentre ha qualche difficoltà nella preparazione della pasta fresca. Angelo Milone ama cucinare il pesce mentre è più in difficoltà nella preparazione dei dolci. I primi sono il cavallo di battaglia di Francesco Petito mentre il tallone d’Achille di Andrea Russo sono i dolci. “Lo spaghettone burro e acciughe”, invece, è il cavallo di battaglia di Andrea Silvestro che sogna di diventare un vero chef. Pietro Sparesotto, 23 anni, e Elisa Truffelli, 18 anni, infine, sono entrambi negati per la pasticceria.



LE PROVE DI ANTONINO CHEF ACADEMY

Nel corso delle sei puntate di Antonino Chef Academy, i dieci concorrenti saranno sottoposti a prove durissime, divise in tre tipologie. Nelle prove “Tecniche di cucina”, gli aspiranti chef dovranno mettere in pratica le tecniche basi della cucina e preparare un piatto seguendo gli insegnamenti di chef Antonino. In “Test fuori sede”, in una location esterna gli sfidanti, suddivisi in piccoli gruppi e alla presenza di un ospite, dovranno dimostrare di avere delle competenze professionali per poter lavorare in cucina. Infine, in “Manche di approfondimento“, i concorrenti dovranno superare una sfida individuale in cui dovranno dimostrare di aver appreso la lezione specialistica tenuta da un professore. Al termine delle prove, il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più basso, dovrà lasciare l’academy.



