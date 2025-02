Lo chef Antonino Cannavacciuolo, tre stelle Michelin e ben noto personaggio televisivo nelle vesti in particolare di giudice di Masterchef, è stato ospite negli scorsi giorni di Identità Golose assieme a Davide Oldani e Mauro Colagreco. Nell’occasione la star della cucina ha ringraziato la tv, spiegando che il successo gli ha dato la forza e la motivazione per crescere, anche perchè Cannavacciuolo non si nasconde quando afferma che essere famosi “riempie i ristoranti”, ed ovviamente un locale pieno è ciò a cui ambiscono tutti i ristoratori, dal più piccolo al più importante, nonché la condizione economica che permette ad un locale di proseguire la sua attività.

Antonino Cannavacciulo ha detto di essere nato cuoco e che morirà con la giacca addosso, ricordando come sia entrato nelle cucine fin da ragazzino, e anche una volta divenuto famoso “non ho mai lasciato la cucina”, dividendosi quindi fra gli impegni televisivi e il suo locale Villa Crespi, dove è stata girata di recente una puntata di Masterchef 14.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO, UN’AZIENDA IN CONTINUA CRESCITA

Ma Cannavacciuolo non è solo la famosa villa tristellata sul lago d’Orta, visto che, come ricorda Gambero Rosso, l’azienda dello chef campano vanta anche due bistrot in Campania, quindi il gourmet di Asti e appunto Villa Crespi, un’azienda in continua espansione il cui leit motiv resta sempre lo stesso: l’alta cucina, la qualità e i servizi di assoluto livello, il meglio del meglio.

Ma Cannavacciuolo resta comunque con i piedi per terra, spiegando che oggi la cucina ha bisogno di imprenditori prima di cuochi, sottolineando che non è facile far quadrare un’azienda o gestire un ristorante: non basta saper cucinare bene e avere talento ai fornelli. Un pensiero assolutamente condiviso da Ferran Adrià, anche lui presente sul palco di Identità Golose, che dopo aver chiuso elBulli ha iniziato vari altri progetti, a cominciare dal Macc, il corso universitario professionale per i cuochi, e secondo cui prima della creatività arrivano “i conti del ristorante”.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO E L’IMPORTANZA DEL GRUPPO

Cannavacciuolo sottolinea che il successo “va fatto crescere” ma non ci si può affidare al caso per raggiungere obiettivi ambiziosi, visto che serve un “gruppo forte”, senza di quello il successo potrebbe arrivare ma andarsene “in un attimo”. La squadra, per Cannavacciuolo, è importante, perchè quando “tu sei stanco”, interviene proprio il resto del gruppo a spingerti “a fare qualcosa di più”, e ciò significa diventare una famiglia e crescere.

Ricordiamo che domani sera lo chef Antonino Cannavacciuolo sarà impegnato nell’ultima puntata di Masterchef 14, la finalissima che vedrà un’ultima eliminazione visto che da 4 ne dovranno rimanere solo 3, quindi il menù e il successivo annuncio del vincitore. Al momento sono rimasti la forte e fragile Mary, il geniale Jack, l’elegante e talentuosa Anna e il determinato Simone: chi vincerà? Lo scopriremo nel giro di poche ore.