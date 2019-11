ANTONINO CHEF ACADEMY/ Eliminato e diretta 19 novembre: ospite Ritu Dalmia

Martedì 19 novembre, alle 21.15, Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 455), trasmette la seconda puntata di Antonino Chef Academy, il nuovo talent show di cucina di Cannavacciuolo in cui giovani e aspiranti chef seguono un percorso formativo per cercare di conquistare il premio finale alla fine del percorso ovvero un posto nella cucina del famoso ristorante di Cannavacciuolo “Villa Crispi”. Dopo l‘eliminazione di Andrea Russo, il concorrente di Sassari che non è riuscito a superare le tre difficile prove previste in ogni puntata, questa sera, i nove concorrenti ancora in gara, oltre a seguire le lezioni del maestro Antonino, dovranno affrontare altre tre prove molto complicate. A rendere ancora più interessanti le lezioni della seconda puntata sarà la presenza di un ospite speciale ovvero la chef e manager indiana Ritu Dalmia.

Le prove di Antonino Chef Academy

Tre nuove prove attendono i nove chef che sono riusciti a superare la prima puntata di Antonino Chef Academy. A guidarli ci sarà, come sempre, il maestro Cannavacciuolo. Nel primo test dedicato alle tecniche di cucina, gli studenti dovranno riprodurre una ricetta dello Chef utilizzando tre diverse tecniche di cottura. Nel test fuori sede, i concorrenti, attraverso raccogliendo il cibo che cresce spontaneo in natura, dovranno preparare un piatto senza aggiungere altri ingredienti. Nel test di approfondimento, Antonino Cannavacciuolo accoglierà nell’Aula Magna la chef e manager indiana Ritu Dalmia. Insieme metteranno alla prova i ragazzi che dovranno realizzare dei piatti utilizzando le spezie esotiche cercando di creare delle ricette buone e dal gusto equilibrato.

Antonino Chef Academy: chi sarà eliminato?

Il percorso formativo che gli studenti di Antonino Chef Academy stanno affrontando è importante per il loro futuro. Oltre a poter avere la possibilità di lavorare nella cucina di Villa Crispi, restare in gara significa apprendere i segreti di uno chef importante come Cannavacciuolo. Riuscire a superare le prove, tuttavia, non è assolutamente facile. Al termine di ogni test, infatti, i concorrenti ricevono un punteggio. La somma di tutti i voti determina la classifica finale: chi avrà ottenuto il punteggio più basso sarà costretto a lasciare l’Accademia. Dopo Andrea, chi dovrà rinunciare al suo sogno culinario?



