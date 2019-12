ANTONINO CHEF ACADEMY/ Eliminato e diretta 3 dicembre: ospite lo chef Filippo Sisti

La gara per i concorrenti di Antonino Chef Academy entra nel vivo. Oggi, martedì 3 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo torna in onda con la quarta puntata della sua accademia di cucina in cui giovani chef si mettono alla prova sperando di poter conquistare il posto nella cucina del ristorante Villa Crispi messo in palio per il vincitore. La settimana scorsa, ad abbandonare l’accademia, al termine di tre prove molto complicate, è stato Andrea Silvestro che ha ottenuto il punteggio più basso al termine delle tre prove. Anche questa sera ci sarà un ospite speciale che affiancherà Cannavacciuolo in una delle tre prove che metteranno in difficoltà i giovani chef. Ad affiancare Cannavacciuolo, questa sera, sarà lo chef e bartender Filippo Sisti, pioniere della cucina liquida. Filippo Sisti sarà il protagonista del test di approfondimento durante il quale gli allievi dovranno ideare delle portate che riescano a creare un connubio perfetto tra food & beverage.

LE PROVE DI ANTONINO CHEF ACADEMY

Il test di approfondimento con lo chef Filippo Sisti sarà solo l’ultima prova che dovranno affrontare i concorrenti di Antonino Chef Academy. Nel corso della quarta puntata, infatti, gli allievi seguiranno le lezioni di Cannavacciuolo cercando di portare a casa i segreti della sua cucina. I giovani cuochi, durante la prima prova, dovranno vedersela con la dieta mediterranea. Gli aspiranti chef dovranno realizzare una ricetta rispettando le tecniche base di cucina ispirata ai ricordi personali e che richiamino i sapori e gli odori del Mare Nostrum. La seconda pronta, prima del test di approfondimento, sarà quella fuori sede. I concorrenti si sposteranno a Omegna, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte dove saranno divisi in due squadre: ogni team dovrà realizzare un menù di tre portate degno di un ristorante gourmet. La difficoltà, però, sarà rappresentata da un budget molto ridotto per l’acquisto delle materie prime. Al termine di tutte e tre le prove, sarà stilata una classifica sommando i voti ricevuti da ciascun concorrente nelle tre prove. Chi sarà, dunque, l’eliminato della quarta puntata di Antonino Chef Academy?

