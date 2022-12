Antonino choc al GF Vip/ “Con Ginevra era diverso, se avessimo avuto tempo…”

Antonino Spinalbese ancora interessato a Ginevra? La confessione choc

Antonino Spinalbese ha messo le cose in chiaro con Oriana Marzoli, facendole capire che con lei c’è stato solo un trasporto fisico. I due hanno definitivamente rotto, e l’hair stylist non ha lasciato alcuno spiraglio all’influencer spagnola. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022 in cui ha rivisto Ginevra Lamborghini, l’ex di Belen ha cominciato a ripensarla costantemente.

Come riporta Biccy, Antonino Spinalbese, in confidenza agli altri inquilini, dichiara: “Certo che Oriana mi piace ancora esteticamente, però non siamo andati oltre a quello. Mi sono accorto dopo con quello che ha detto quando stavo male per mia figlia che lei non è la donna per me. Con lei abbiamo parlato solo di cose superficiali. Giaele è diversa con lei parlavo per ore e di tutto. Però con Ginevra era diverso, lei era quella più affine tra tutte, ma non c’è stato il tempo per capire. Io credo che se fossimo stati io e lei qui due mesi venivano giù gli elicotteri, altro che striscioni degli aerei. Io voglio ringraziare tutta la gente che mi vuole fidanzato con lei”.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno rotto definitivamente dopo aver avuto dell’intimità insieme. L’influencer spagnola, nei giorni scorsi, si è infuriata per alcune dichiarazioni dell’hair stylist nei suoi confronti: “Tu mi fai passare per scema. A me va bene essere amici, ma non andare in giro a die che non sono capace di fare discorsi profondi. Non voglio passare per un’idiota. Se non mi senti parlare di cose serie è perché dopo 5 minuti che parlo tu ti alzi e te ne vai. Quello che stai facendo non è bello”.

Dopo un massaggio hot che l’influencer spagnola ha fatto ad Antonino Spinalbese, Oriana ha confessato di avere un ritardo. Sul web scoppia l’ipotesi secondo cui la gieffina sarebbe incinta dell’hair stylist. Sarà davvero così? Il tutto verrà chiarito in puntata? Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.











