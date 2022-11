Antonino choc su Oriana “voglio una Ferrari e tu sei una Porsche”/ È addio al GF Vip?

GF Vip, Antonino choc su Oriana: “Voglio una Ferrari e tu sei una Porsche“

Sembrano essersi definitivamente incrinati i rapporti tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022. La coppia, dopo una conoscenza iniziale e un avvicinamento non indifferente, è sempre più distante e l’hairstylist si è detto deluso dalla coinquilina, che ha minimizzato la mancanza della figlia Luna Marì. Nelle ore successive l’influencer, dopo una crisi, ha voluto chiedere scusa al ragazzo il quale, come riportato da Biccy, ha risposto lapidario: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“.

Antonino Spinalbese contro Nikita al GF Vip: "Non la sopporto proprio"/ "È artefatta, una provocatrice"

Il suo commento ha subito scatenato veementi reazioni social e su Twitter in molti hanno accusato l’ex di Belen di superficialità ed eccesiva superbia. “Antonino a Oriana: “Voglio di più. Voglio la Ferrari, te sei un Porsche” Ma quanto puoi essere piccolo nel dire una cosa del genere alla persona per cui provi un interesse?” scrive un utente. “Antonino a Oriana: “Voglio una Ferrari tu sei una Porsche.” Ma non si vergogna?” un’altra reazione, a dimostrazione di come il paragone tra la ragazza e le marche automobilistiche sia stato un passo falso.

Antonino spiazza Oriana: "Si è messo a piangere, ha paura"/ "Non posso stare con uno così", lui la accusa!

Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli verso la rottura

Il tentativo di scuse di Oriana Marzoli non ha però fatto breccia nel cuore di Antonino Spinalbese. Al Grande Fratello Vip 2022 i due concorrenti si sono ritrovati da soli per l’ennesimo confronto, dove l’hairstylist ha fatto chiarezza sul suo attuale rapporto con lei: “Siccome le basi non ci sono, posso dirti sinceramente: ‘Va bene, stiamo insieme, conosciamoci’. Ma quando sono fuori da qui, vado a prendere mia figlia, è l’unico pensiero che ho. Perché siccome qui dentro non mi sento di andare oltre, io sono fatto così, è una tua mancanza per me“.

Aereo per Antonino Spinalbese dai Gintonic/ La reazione glaciale dell'ex di Belen...

Aver paragonato la mancanza di sua figlia con quella del cane della modella, ha deluso e non poco Spinalbese: “È come se avessi toccato il punto che a me tocca tanto. Non mi voglio accontentare. Non si tratta di non avere bei pensieri nei tuoi confronti, perché li ho“. La Marzoli sembra aver appreso in pieno l’intenzione del coinquilino di troncare ogni rapporto: “Anche per questo mi dici ciao“. E, alla risposta affermativa di lui, lei amareggiata replica: “Va bene, non ti posso dire nient’altro“. La loro conoscenza, dunque, sembra giunta al capolinea.

Antonino a Oriana: “Voglio di più. Voglio la Ferrari, te sei un Porsche” Ma quanto puoi essere piccolo nel dire una cosa del genere alla persona per cui provi un interesse? #gfviphttps://t.co/u4KlP4La68 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 24, 2022

Antonino a Oriana: “Voglio una Ferrari tu sei una Porsche.” Ma non si vergogna?#GFVIP — stargirl ; (@quandilfaitnoir) November 24, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA