Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli vincono la prima puntata di The Couple

The Couple ha preso il via su Canale 5 a suon di sfide, e anche per i telespettatori sono state descritte le dinamiche di gioco che coinvolgeranno le 8 coppie in gara sino alla finale. L’obiettivo delle coppie è quello di accumulare il maggior numero di chiavi possibili, ottenibili soltanto vincendo prove e sfide di gioco, in modo tale da avere più opportunità di avere la chiave simbolo, ovvero quella che aprirà la cassaforte finale contenente il montepremi di un milione di euro.

Al termine di questa prima puntata, che ha visto tutte le coppie in gioco sfidarsi l’una contro l’altra, nella prova finale a vincere è stata quella composta da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. I due hanno sbaragliato la concorrenza contro altre 3 coppie in gioco, nella sfida finale che prevedeva di conteggiare da 0 a 60 e di avvicinarsi il più possibile ai 60 secondi; per loro, però, dopo la vittoria è arrivata anche la prima importante scelta di questa edizione.

Pierangelo Greco “punge” Antonino e Andrea: “Fateli andare via!“

In seguito alla vittoria di puntata, infatti, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sono stati chiamati a prendere una decisione importante: sottrarre una chiave ad una delle altre coppie di The Couple. Una scelta molto difficile, avvenuta in gran segreto, soprattutto perché si tratta della prima puntata ed entrambi non conoscono bene le altre coppie né tantomeno le loro strategie; alla fine la scelta, del tutto casuale, è ricaduta su Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.

Nel Salone della Casa, Antonino e Andrea hanno comunicato la loro scelta alla coppia interessata. Dallo studio Ilary Blasi ha chiesto a Pierangelo se considerasse ancora i due ragazzi “simpatici”, il giovane make up artist ironico ha risposto: “Non mi stanno più simpatici, fateli andare via!“. Anche Jasmine Carrisi ha accolto la “sfida” dei due ragazzi, replicando con una battuta: “Ricambieremo il favore!“.

