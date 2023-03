Antonino e Ginevra beccati dietro le quinte del GF Vip/ L’incontro con Giulia Salemi

Antonino e Ginevra appartati dietro le quinte: Giulia Salemi interrompe qualcosa?

La storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è molto amata e seguita dal web e dal pubblico. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 2022 e da allora non hanno mai smesso di piacersi. Una volta che l’hair stylist è stato eliminato dal reality show, i due hanno cominciato a frequentarsi.

Ospiti di Alfonso Signorini, i ‘Gintonic’ sono stati pizzicati dietro le quinte del GF Vip mentre si erano appartati a parlare. A scoprirli Giulia Salemi che li ha raggiunti per far loro delle domande, insieme a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: “Io sono curiosa di sapere come va tra di voi” dichiara l’influencer. Subito dopo si aggiunge Soleil a mettere Antonino e Ginevra in difficoltà: “Si è sciolto il ghiaccio tra di voi? ” chiede il volto televisivo. L’ereditiera, visibilmente in difficoltà risponde: “Non lo so è un po’ annacquato, ma che domande sono. A Pomezia? No, non ci siamo andati ancora“. Antonino “Che vi devo dire io spero che vada bene“.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono stati chiamati al Grande Fratello Vip 2022, per raccontare cosa stia accadendo tra loro. Nonostante si piacciano molto i “Gintonic” ci stanno andando cauti, senza fretta e dandosi il giusto tempo per conoscersi.

A svelare come stanno andando le cose è proprio l’hair stylist che dichiara: “Lei ha una sensibilità tutta sua, mi comunica quasi gli affetti che ho ricevuto da mia madre. Ha una sensibilità nell’esserci quasi sempre nell’arco della giornata, in maniera netta. È sicuramente quello che ho sempre cercato in una donna, vi dico la verità“.

