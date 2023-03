Antonino e Ginevra, cos’è successo dopo il bacio al GF Vip/ Lui svela che…

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: cos’è successo dopo il GF Vip

Sembra essere ufficialmente nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo, e galeotto è stato il Grande Fratello Vip 2022. Dopo un iniziale e breve periodo di convivenza nella Casa e lunghi mesi di distacco, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ora hanno tutta l’intenzione di non perdersi e di costruire un rapporto complice lontano dalle telecamere. Il primo bacio ufficiale è arrivato in diretta, nello studio del reality, nella puntata in cui l’hairstylist è stato eliminato al televoto e ha dovuto lasciare per sempre Cinecittà.

Spinalbese spiazza Signorini: "Io e Ginevra ci siamo già baciati al GF Vip"/ "Non è stato ripreso perché…"

Il bacio con Ginevra è stata, probabilmente, la prova tangibile di un sentimento reale tra i due. La coppia intende ora approfondire la conoscenza, sebbene negli ultimi giorni non siano riusciti più di tanto a vedersi. A rivelarlo è stato lo stesso Antonino, intervenuto per pochi istanti a inizio puntata nella diretta di lunedì sera. Assente in studio la Lamborghini che, come rivelato da Alfonso Signorini, sta facendo i conti con un malanno di stagione: “Salutiamo Ginevra che è a casa con l’influenza“.

Edoardo Casella è 'Scucugnù', l'ex fidanzato di Ginevra Lamborghini?/ "Ora è finita": c'entra Antonino?

Antonino Spinalbese: “Non ci siamo più visti, non è successo nulla“

Tuttavia come si sono evolute le cose tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo il bacio al Grande Fratello Vip 2022? Oltre alle indiscrezioni social sull’argomento, Alfonso Signorini nella puntata di lunedì sera ha voluto approfondire la questione chiedendolo direttamente all’ex concorrente, che teneramente risponde: “Questo weekend ho baciato due bellissime donne: mia figlia e Ginevra“. Ha infatti sciolto il cuore dei suoi fan il video in cui riabbraccia la figlia Luna Marì, dopo lunghissimi mesi di assenza.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme dopo il GF Vip?/ Spunta l'indiscrezione bomba!

Per quanto riguarda la Lamborghini, invece, Antonino rivela: “Dopo però con Ginevra non ci siamo più visti, quindi non è successo nulla“. Nulla più del bacio in diretta, dunque, per i ‘Gintonic’. I fan possono comunque continuare a gioire perché, ora che entrambi sono fuori da Cinecittà, aumenteranno le occasione per vedersi, ritrovarsi ed approfondire la conoscenza. In attesa della pronta guarigione della sorella di Elettra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA