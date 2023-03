Antonino e Ginevra, è amore dopo il GF Vip?/ Lui si sbilancia: “Tra noi andrà tutto bene se…”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme dopo il GF Vip?

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini potrebbero questa sera tornare nel mirino di Alfonso Signorini. Solo lunedì il conduttore chiedeva ad Antonino in diretta al Grande Fratello Vip se aveva avuto modo di stare con Ginevra e cosa fosse accaduto. “Quello che vorrei è vivere un momento più rilassato. – ha allora spiegato Spinalbese – Di solito con i rapporti tendo a velocizzare un po’ troppo. Cerco di credere che lei sia la ragazza che immagino nella mia testa, quindi chi lo sa.”

Antonino ha poi chiarito i motivi per i quali è subito rimasto colpito da Ginevra: “Mi piace perché è pura. Qualora non fosse qualcosa di serio, sono convinto che comunque lei farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero, ci siamo capiti con gli sguardi.” ha infine aggiunto. Un discorso però fatto in assenza della Lamborghini, non presente in studio perché malata.

Ginevra Lamborghini però si è ripresa e questa sera, quasi certamente, sarà di nuovo seduta alla sua poltrona nello studio del Grande Fratello Vip, pronta a dire la sua su come procede la frequentazione con Antonino fuori dalla Casa. Lei, infatti, non si è ancora espressa sulla questione, mentre Antonino, pur essendosi sbilanciato, non è mai stato del tutto chiaro, usando sempre frasi poco esplicative. Una delle ultime, in particolare, è stata: “Ginevra è una bravissima ragazza, oltre ad essere una bella ragazza. Quindi finché sarà una brava ragazza, e anch’io sono un bravo ragazzo, sicuramente andrà tutto bene.”

