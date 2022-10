Antonino è Loredana Bertè, Tale e Quale Show 2022/ Da uomo a donna, assegnazione per sabotarlo?

Antonino è Loredana Bertè, Tale e Quale Show 2022: la sua voce sarà adatta?

Antonino dovrà imitare Loredana Bertè durante la quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. L’imitazione non sarà facile. In questo caso la fisicità potrebbe rappresentare un ostacolo, non si sa se gli faranno indossare la minigonna e nemmeno quale Loredana sarà presentata se la versione più recente con i capelli blu o quella del passato con i lunghi capelli ricci. Nel corso della sua carriera la cantante romana ha abbracciato molti stili, ma il suo marchio di fabbrica rimane la voce graffiante e quando canta tira fuori tutta la sua rabbia. Loredana è molto interpretativa, questa settimana Antonino dovrà lavorare molto sul personaggio altrimenti rischia di prendere un due di picche da Malgioglio che adora la Bertè.

Al pubblico piace Antonino, ma dopo due vittorie consecutive le sue esibizioni sono state un calando. Nonostante nella classifica generale sia ancora al primo posto, nelle ultime puntate sta facendo fatica a conservare la posizione. Qualche follower pensa che gli vengano dati personaggi con una timbrica vocale vicina alla sua. Ad abbassare il voto non è la parte cantata che bene o male è simile all’originale, ma il trucco e il fisico che si allontano dall’originale. Il messaggio di “#bodypositivy” è stato apprezzato dagli utenti, oltretutto Antonino anche con una canzone rock è riuscito ad emozionare perché quando sale sul palco canta anche con il corpo e l’anima.

Antonino ha imitato Rod Stewart a Tale e Quale Show 2022 con difficoltà

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 Antonino Spadaccino ha imitato Rod Stewart con “Do you think I’m sexy?”. La fisicità del cantante non ha nulla a che vedere con il corpo snello e asciutto di Rob e su questo lato l’imitazione ne ha risentito. Lo stesso discorso è valso per il trucco, nonostante l’impegno la somiglianza è stata lontana anni luce dall’originale. Ad Antonino è mancata un po’ di grinta in più che Rob mette sempre quando sale sul palco. Nella clip di presentazione l’ex di Amici ha raccontato che quando ha mosso i primi passi nella discografia italiana, non gli è stato perdonato nulla, fisicità compresa. Con questa esibizione ha voluto dimostrare che si può essere sexy con qualsiasi corpo. Panariello scherzosamente gli ha detto di aver fatto una Tina Turner perfetta. Per quanto riguarda la voce è stata simile all’originale, è nelle sue corde, fisicamente è sembrato il cugino incaxxato di Rod Stuard.

Per Loretta Goggi il cantante ha fatto l’imitazione di uno dei personaggi di cui era innamorata in passato prima di conoscere suo marito. Lo ha ringraziato per averle regalato un momento di emozione. Secondo Malgioglio se l’è cavicchiata, non è stato molto perfetto, ma gli piace la sua voce rugginosa. È stato molto bravo, ha qualcosa di più degli altri concorrenti. A fine puntata Antonino Spadaccino ha totalizzato 39 punti classificandosi all’ottavo posto.

