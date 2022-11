Antonino e Oriana: cos’è successo sotto le coperte?/ Spinalbese svela tutto e spiazza

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese intimi al Grande Fratello Vip 2022

Cos’è successo tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sotto le coperte al Grande Fratello Vip 2022? Dopo il confronto che i due hanno avuto con Daniele Dal Moro nella scorsa puntata serale, Antonino e Oriana hanno trascorso molto tempo insieme fino a dormire nello stesso letto. La scorsa notte, i due si sono lasciati andare, pare, a baci, abbracci ed effusioni varie sotto le coperte scatenando i commenti degli utenti del web. Il rapporto tra i due sta incuriosendo anche gli altri concorrenti della casa che, per la prima volta, vedono più coinvolgimento da parte di Spinalbese. Ad indagare sul rapporto che l’ex di Belen ha con Oriana è stata Antonella Fiordelisi, amica di entrambi.

Oriana Marzoli ancora innamorata dell'ex?/ Nikita svela: "Ci prova con Antonino per dimenticarlo"

“Se voglio far coinvolgere solo lei o voglio coinvolgermi anche io? Ma dai si vede, io sono già coinvolto da lei altrimenti non avrei fatto certi passi. Se non lo vedete è perché io di mio sono molto freddo, questo lei non l’ha capito. Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini”, ha spiegato Antonino che ha poi aggiunto di non poter mostrare troppo non conoscendo ancora bene la Marzoli.

Nikita Pelizon imita Belen Rodriguez?/ Antonino Spinalbese lancia l'accusa: "Dice..."

Il consiglio di Antonella Fiordelisi ad Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi, negli ultimi giorni, si è avvicinata tantissimo ad Oriana Marzoli e più volte ha ribadito di vedere in lei non solo una bellezza esteriore, ma anche interiore. Convinta che l’influencer venezuelana sia già molta coinvolta da Antonino, ha spinto quest’ultimo a lasciarsi andare non solo fisicamente, ma soprattutto emotivamente se l’interesse nei confronti di Oriana è vero.

“Ok che ti sei lasciato andare nel letto, ma io non intendo lasciarsi andare fisicamente soltanto. Parlo di cose anche emotive, Oriana per me non è come le altre con cui hai giocato. Lei è bella sia fuori che dentro e non penso che per te sia solo un’amica. Io credo che ti interessi tanto. Quindi secondo me dovresti dare qualche certezza in più a questa ragazza“, le parole della Fiordelisi come riporta Biccy.

Antonino Spinalbese si dichiara: "Oriana? Con lei c'è qualcosa di più"/ "È latina, il mio punto debole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA