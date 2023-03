Antonino: “Ginevra Lamborghini? Ciò che ho sempre cercato”/ Lei: “Non è complicato”

Antonino e Ginevra Lamborghini si sono ritrovati dopo l’eliminazione dell’hair stylist dal Grande Fratello Vip. Nonostante sei mesi di lontananza, i due non hanno smesso i pensarsi a vicenda e di desiderarsi. Così, quando la cantante è rientrata per una settimana nella Casa, i due si sono scambiati un bacio, reso noto però solamente in seguito.

Ginevra Lamborghini piange per la sorella Elettra/ "Nessuna pace dopo il GF Vip"

Chiamati da Alfonso Signorini a parlare di loro due e del loro rapporto, Ginevra ha ammesso che Antonino è stato l’ultimo a leggere la tristezza nei suoi occhi: “Sono una ragazza dall’animo un po’ blu, ho dentro di me delle cose che non lascio vedere a nessuno. Una difesa, delle tristezze mie che vengono da tanto lontano e che copro con l’eccessiva ironia e risata”. Antonino ha confermato: “Lei ha una sensibilità tutta sua, mi comunica quasi gli affetti che ho ricevuto da mia madre. Ha una sensibilità nell’esserci quasi sempre nell’arco della giornata, in maniera netta. È sicuramente quello che ho sempre cercato in una donna, vi dico la verità”.

Wilma Goich a Daniele Dal Moro: "Mi mancano i nostri sguardi"/ Lui in lacrime

Antonino e Ginevra Lamborghini: “Basta non farsi del male”

Antonino Spinalbese, nell’intervista a Chi, ha spiegato che nel corso del gioco si è avvicinato a Giaele e a Oriana anche per mettere alla prova il suo sentimento per Ginevra Lamborghini. “Io sono una persona che mette alla prova sia gli altri sia sé stesso”, ha rivelato. Per Ginevra, il ragazzo non è come lo descrivono: “In realtà non lo vedo così complicato Antonino. Quel fascino di cui mi parli tu non è quello che mi colpisce. Ha un altro tipo di mistero, più intimo, più suo davvero”. I due continueranno a conoscersi ma per Antonino “Basta non farsi del male”.

LEGGI ANCHE:

DANIELE DAL MORO, SORPRESA DI MAMMA LORETTA/ La lettera: "Sei altruista e sensibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA