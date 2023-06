Antonino: “I miei genitori insieme da 50 anni”/ “Il loro segreto? Litigare e fare pace”

Antonino: dal successo di Tale e Quale Show al nuovo singolo

Antonino Spadaccino, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 6 giugno, racconta la nuova fase della sua vita. “E’ tutto nuovo”, racconta il cantante tornato sulla scena musicale con il brano “Comune sia”. “Rappresenta la mia idea d’amore che dev’essere totalizzante, bello, libero, sincero”, dice ancora l’artista. “Mamma e papà stanno insieme da 50 anni. E’ un po’ difficile da emulare, ma è bellissimo così”, racconta. “Ma qual è il segreto dei tuoi genitori?”, chiede Serena Bortone. “Litigare per poi fare pace”, svela l’artista.

“Anche papà canta”, dice ancora Bortone. “Sì, papà canta e dedica le canzoni a mamma, ma noi due non cantiamo mai insieme perché siamo entrambi molto timidi“, dice ancora l’artista che non nasconde di avere ancora “tanti tormenti come l’esigenza di cantare, di vivere, l’urgenza di amare”.

Antonino Spadaccino e l’esperienza a Tale e Quale show

L’esperienza a Tale e Quale Show ha lasciato tantissimo ad Antonino Spadaccino che, ammette, di aver scoperto una vena attoriale che non pensava di avere. Nel corso del programma di Carlo Conti, sono stati tanti gli artisti che Antonino ha imitato. “Qual è quello a cui sei rimasto più legato?”, chiede Serena Bortone.

“A tutti perchè si tratta di mostri della musica italiana”, spiega Antonino che, con Tale e Quale, è riuscito a riconquistare la grande fetta di pubblico di Raiuno a cui, poi, regala il nuovo singolo “Comunque sia”.

