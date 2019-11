Antonino Orfanò/ Video, salvo per un pelo: oggi eliminato? (Bake Off Italia 2019)

Antonino Orfanò è uno dei concorrenti più vintage di Bake Off Italia, nonostante la sua età, è riuscito a dimostrare una crescita senza eguali tra i concorrenti e ha mostrato a tutti un percorso interessante e sempre stimolante. Nino, da molti chiamato nonnino per i suoi 66 anni, è calabrese, ex vigile urbano appassionato di dolci e di canto. Nell’ultima puntata non ha solo stregato il pubblico a casa con le sue preparazioni ma anche con la sua voce. La sua determinazione lo rendono sempre molto competitivo, anche se nell’ultima puntata lo si è visto particolarmente in difficoltà durante la sfida. Tuttavia, non ha mai perso la speranza e ha dimostrato grande sprint ed intraprendenza. Purtroppo nell’ultima puntata di Bake Off, Antonino si è salvato per un pelo, soprattutto dopo essere finito tra i peggiori è dovuto uscire dal parco per cercare il fieno e raccogliere il suo frutto da utilizzare nel dolce. Ha dovuto affrontare questo imprevisto per primo e ovviamente non è stato affatto facile. Clicca qui per scoprire qualcosa di più su lui.

Antonino Orfanò, Bake Off Italia 2019: una passione arrivata col tempo

La passione per i dolci mostrata da Antonino Orfanò a Bake Off Italia 2019 è subentrata con il tempo, non ha mai avuto un insegnante né fatto una scuola e questo ovviamente si vede. Tuttavia la famiglia, a lui molto legata, lo supporta e apprezza le sue doti da pasticciere. Da un punto di vista tecnico è possibile affermare che la sua crescita a livello di tattica e anche da un punto di vista preparativo è migliorata tantissimo. Antonino ha appreso nel corso delle puntate tutte le novità, le curiosità e gli elementi in modo sorprendente, riuscendo a stare un passo davanti agli altri. Vista la sua bravura, la flessibilità e quell’aria da tenerone ha conquistato il pubblico a casa. Ovviamente dovrebbe però meglio calibrare alcuni aspetti del suo carattere per poter arrivare in finale. Ripetutamente ha dichiarato che farà di tutto per portare a casa la vittoria in onore di sua moglie che è venuta a mancare lo scorso anno.

Antonino è un grande combattente e questo si è visto sin dall’inizio quando ha coinvolto tutti con la sua carica e la sua energia. Un personaggio molto simpatico che potrebbe tranquillamente arrivare in finale con la sua grinta e addirittura vincere il programma. Nelle sue parole è possibile però comprendere una grande passione e anche tanta voglia di mettersi in gioco nonostante l’età…





