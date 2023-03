Antonino punge Edoardo al GF Vip: “Ragazzo immaturo e incivile”/ “Ha voluto ridare la cattiveria…”

Antonino Spinalbese punge Edoardo Donnamaria in diretta al GF Vip

Nuovo confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. Il tête-à-tête arriva però in studio, in diretta. A iniziare è Antonino, che lancia parole pungenti ma non troppo dure nei confronti dell’ormai storico ‘nemico’.

“Edoardo ha avuto un giudizio un po’ troppo prematuro nei miei confronti. – ha esordito Spinalbese in studio – La mia fortuna è stata uscire e vedere l’atteggiamento che ha con una donna. Non ho seguito molto come si è comportato ma credo che lui abbia voluto ridare la cattiveria che gli era stata data a lui all’inizio di questo programma.”

Antonino a Edoardo Donnamaria: “Immaturo e a volte incivile”

Antonino lancia dunque una stoccata a Edoardo: “Credo che lui stia sbagliando la sua parte da giocatore all’interno di questo programma e che varrebbe molto di più, perché è un ragazzo molto intelligente. Si fa prendere da un atteggiamento da ragazzo immaturo e, a volte, anche incivile!” “Incivile mi sembra un po’ troppo! – replica Edoardo, smorzando però la tensione con un ramoscello d’ulivo lanciato ad Antonino – Però devo dire che ho detto a Tavassi che Antonino con me, quando gli è stata data la parola nell’ultima puntata, è stato delicato. Avrebbe potuto salire sul carro dei vincitori invece ha fatto una battuta, è stato elegante”.

