Antonino Spadaccino, Amici 4/ Dal flirt con Emma Marrone al grande ritorno con l’album Christmas

CHI È ANTONINO SPADACCINO VINCITORE AMICI 4

Il Concerto di Natale 2020 in Vaticano vedrà finalmente il ritorno in tv di Antonino (nome completo Antonino Spadaccino), trentasettenne cantante foggiano vincitore della quarta edizione di Amici, il Talent Show ideato e condotto da Maria De Filippi. Questa sera, la notte della Vigilia, Antonino parteciperà con numerosi artisti italiani ed internazionali alla ventottesima edizione del Concerto che andrà in scena dall’Auditorium Conciliazione e che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 (con replica il pomeriggio di Natale). L’occasione non potrebbe essere più adatta per presentare al pubblico il suo ultimo disco, intitolato proprio Christmas.

In una recente intervista rilasciata a Yeslife, Antonino ha raccontato la nascita di questo progetto, interamente dedicato alle canzoni natalizie e a cui ha partecipato anche Emma Marrone, grande amica del cantante ed a sua volta vincitrice di Amici. Christmas è nato nell’estate del 2020, subito dopo i mesi di lockdown che avevano portato Antonino (come molti di noi) a riflettere sui ricordi di infanzia, alla ricerca di quella spensieratezza che sembra così difficile ritrovare in questo periodo.

ANTONINO E L’AMORE? I GOSSIP SCARSEGGIANO MA CON EMMA…

Inserendo una riproduzione su Spotify durante un pomeriggio di giugno, Antonino ha ascoltato casualmente una delle sue canzoni più amate, Christmas di Darlene Lowe, provando una immediata sensazione di pace e benessere. In quel momento ha deciso di realizzare il sogno di produrre un disco dedicato a brani natalizi rivisitati in chiave soul. Le difficoltà non sono mancate, soprattutto nel momento di registrare con una grande orchestra mentre i musicisti erano bloccati a casa in lockdown. Alla fine però lo spirito natalizio ha prevalso ed il disco è stato portato a termine: uno splendido regalo per tutti coloro che assisteranno al Concerto di Natale 2020 in Vaticano. Antonino oggi è molto cambiato rispetto ai tempi di Amici: da cantante ragazzino si è trasformato in artista maturo e versatile, modificando radicalmente anche il suo look. E l’amore? Dopo aver fatto coming out dichiarando di essere gay nel 2016, Antonino aveva espresso il desiderio di sposare il suo compagno di allora, sottolineando di essere a favore delle unioni civili. Da allora non ci sono stati altri gossip e non si sa quale sia l’attuale situazione sentimentale di Antonino. Una curiosità tuttavia è nota. Alla domanda di un giornalista che qualche anno fa gli aveva chiesto se ci fosse stato un flirt tra lui ed Emma ai tempi di Amici, Antonino rispose cosi: “Emma? La mia unica storia con una donna che durerà per sempre!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA