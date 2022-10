Antonino Spadaccino, chi è? Il successo nei talent esteri/ Da Amici a X Factor Uk

Antonino Spadaccino: la standing ovation a X Factor Uk

Antonino Spadaccino: dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi alla standing ovation ad X Factor Uk. Il percorso del cantante nei talent stranieri è stato davvero strepitoso, visto che può vantare la partecipazione a X Factor Uk, ma anche la vittoria al Festival Internazionale della Musica – ÇEŞME 2010 con il brano Freedom. Se in Italia il suo nome è stato a lungo dimenticato, la voce di Antonino si è fatta sentire forte e chiara all’estero conquistando il plauso di tantissimi talent. In primis X Factor Uk dove il cantante di Amici si è presentando conquistando il pubblico inglese e la giuria composta da Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams e Louis Tomlinson. La sua interpretazione di “Say something” è stata pazzesca conquistando una standing ovation da parte del pubblico, ma anche da parte dei giudici che si sono complimentati per la sua voce.

Antonino Spadaccino è Tom Walker, Tale e Quale show/ Malgioglio stupisce: "Ti scrivo una canzone per Sanremo"

Non solo, Antonino ha anche trionfato durante il Festival Internazionale della Musica – ÇEŞME nel 2010 con il brano “Freedom”. Intervistato da mondoreality.com ha raccontato “è stata una grandissima soddisfazione! Soprattutto a meno di un anno dalla vittoria del Festival Internazionale della Musica Cerbul de Aur…praticamente in meno di dodici mesi ho battuto 37 Nazioni…tutti i partecipanti erano molto famosi nei loro Paesi…molti addirittura in testa alle classifiche…insomma mi ritengo davvero fortunato e soddisfatto”.

ANTONINO SPADACCINO È MARCO MASINI, TALE E QUALE SHOW/ Malgioglio: "Meriti Sanremo!", appello ad Amadeus

Antonino Spadaccino e il successo all’estero dopo Amici: “soddisfazione è enorme”

Dopo la vittoria da Amici di Maria De Filippi, Antonino Spadaccino ha spiccato il volo all’estero conquistando diversi concorsi, festival e talent stranieri. Il successo all’estero però è completamente differente da quello riscosso in Italia come ha raccontato a mondoreality.com: “è un qualcosa di totalmente diverso che partecipare ad un Festival nostrano. Lì ci sei tu e tutti artisti stranieri provenienti da tutta Europa e non solo. E’ completamente differente…ci si confronta con un mondo discografico variegato ed è per questo che la soddisfazione è enorme. Tutti i cantanti in gara hanno uno stile diverso e proiettato verso il mercato estero”.

Antonino Spadaccino, Amici 4/ Dal flirt con Emma Marrone al grande ritorno con l'album Christmas

Una cosa è certa, in tutti questi anni il cantante è cambiato tanto da quando giovanissimo ha vinto il talent Amici: “l’esperienza di Amici mi ha insegnato molto, mi ha liberato dinanzi alle telecamere, mi ha reso più’ consapevole…ed ogni giorno ringrazio chi mi ha dato la possibilità di intraprendere questo percorso. Nel frattempo ho imparato a comporre e arrangiare le mie canzoni…a curarne personalmente ogni aspetto. L’esperienza in giro per l’Europa ha fortificato la mia personalità, il confrontarsi con talenti provenienti da altri Paesi non fa solo crescere, ma fa evolvere la propria musica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA