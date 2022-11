Antonino Spadaccino choc:”non volevano dicessi ero gay”/ “Accanimento contro di me”

Antonino Spadaccino, quanti problemi dopo il coming out del 2016

Dopo il coming out di qualche anno fa, Antonino Spadaccino ha incontrato parecchie difficoltà lungo il suo percorso artistico e professionale. A detta dell’ex campione di Amici, nonché serio candidato vincitore di Tale e Quale Show 2022, la sua omosessualità è diventata un ostacolo per lo sviluppo della carriera. “Non mi sono mai nascosto dietro un dito nemmeno ad Amici: non dovevo sottolineare niente ma non dovevo neanche nascondere ciò che sono” – ha raccontato in una interessante intervista a Tiscali.

Antonino ha spiegato di aver pagato un conto salatissimo in termini di stima degli addetti ai lavori. “Quando sono entrato in determinati meccanismi discografici. Che so, ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna. E ti senti dire che ‘non c’è bisogno’, che ‘funziona di più nell’altro modo’. Ti dicono ‘vabbé, lascia stare, non ti esporre’ “.

Antonino Spadaccino: “Omosessualità? Gli artisti devono esporsi, contro di me accanimento”

Frasi pesanti che hanno colpito profondamente il cantante, che giustamente ha rimarcato quello che dovrebbe essere il ruolo di un artista. “Secondo me gli artisti devono esporsi”, ha detto convinto. “Se non lo facciamo noi, chi deve farlo?. […] Nei miei confronti c’è stato un accanimento gratuito. L’ho respirato intorno a me, ma non è mai partito dal pubblico“, ha rivelato. Con il pubblico, infatti, il rapporto è ottimo.

C’è grandissima stima da parte dei telespettatori, che non a caso lo stanno lanciano ai vertici della classifica di Tale e Quale Show 2022. “Il pubblico mi ama da 18 anni perché sono l’esempio di quello che potrebbe essere il vicino di casa, il nipote, il figlio. Il pubblico riconosce la verità: quando mostri la verità buchi lo schermo, arrivi alla gente. E invece ero circondato da persone convinte che fosse pericoloso mostrarmi in questo modo”.

