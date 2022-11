Antonino Spadaccino/ Da Amici al coming out: la vittoria a Tale e Quale Show 2022

Antonino Spadaccino: la vittoria a Tale e Quale Show 2022

Antonino Spadaccino sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 14 novembre, di Oggi è un altro giorno. Il cantante foggiano ha vinto la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, partendo dall’imitazione di Marco Masini, passando per Bruno Mars, fino all’ultimo personaggio Riccardo Cocciante. “Tutto è cominciato con la promessa di fare cose folli da ricordare. ‘Tale e Quale’ è stato un percorso teatrale che ricorderò per sempre, un’avventura unica che solo chi vive in prima persona può comprendere fino in fondo”, ha scritto sui social Antonino, commentato la sua vittoria. L’avventura di Antonino, però, non finisce qui. Venerdì 18 novembre, insieme a Gilles Rocca, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò si misurerà nel ‘torneo’ insieme ai migliori sei concorrenti della passata edizione, i vincitori ‘Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Francesca Alotta, Stefania Orlando e Deborah Johnson.

Malattia mamma Antonino Spadaccino/ "Ha forma di Alzheimer, mi prendo cura di lei"

Antonino Spadaccino: Amici e il coming out

Antonino Spadaccino ha vinto la quarta edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2004. Il cantante ha fatto pubblicamente coming out nel 2016, anche se nella sua vita privata ha sempre vissuto in maniera tranquilla la propria omosessualità: “Non mi sono mai nascosto dietro un dito nemmeno ad Amici: non dovevo sottolineare niente ma non dovevo neanche nascondere ciò che sono. E questa cosa ha pagato in termini di stima, rispettabilità e trasparenza”, ha dichiarato a Tiscali. Il vincitore di Tale e Quale show ha raccontato le difficoltà che ha vissuto una volta entrato nel mondo della discografia, dopo la sua vittoria ad Amici: “Non essere fisicato, non avere un orientamento sessuale accettato e metterci la faccia, crea disturbo… E così sono diventato un bersaglio”.

