Antonino Spadaccino è Marco Masini a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Vincerà ancora?

Antonino Spadaccino vincerà anche Tale e Quale Show Torneo 2022?

Antonino Spadaccino dopo la vittoria a Tale e Quale Show 2022 torna a giocarsi il tutto per tutto nel torneo in onda questa sera, venerdì 19 novembre, su Rai 1. Bisserà il trionfo? L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi dopo un lungo periodo di silenzio è tornato a farsi sentire nel varietà di successo di Rai 1 conquistando critica e pubblico. Antonino ha vinto tre puntate con le imitazioni di: Marco Masini con “T’innamorerai“, Tom Walker con “Leave a Light On” e Loredana Bertè con “Cosa ti aspetti da me“. Nell’ultima puntata ha imitato Riccardo Cocciante sulle note di “Se stiamo insieme“, conquistando anche una standing ovation da parte del pubblico (ma la puntata è stata vinta da Andrea Dianetti). In occasione di Tale e Quale Show Torneo 2022 Antonino Spadaccino imiterà ancora una volta Marco Masini. Il cantante foggiano riuscirà a fare come i Gemelli di Guidonia che lo scorso anno hanno vinto l’undicesima edizione e il torneo dei campioni?

Dopo la vittoria a Tale e Quale Show 2022, Antonino Spadaccino si è raccontato nel programma “Oggi è un altro giorno” parlando per la prima volta della sua vita privata e sentimentale. “Nel momento più difficile sono rimasto solo nella casa che era nostra. Sarò anche fuori moda io, perché sono monogamo, però… Ora sto facendo spazio nelle mie idee per andare avanti. La solitudine non è una cosa per forza negativa: devi rimetterti a posto prima di concederti a qualcuno“, ha detto il cantante facendo coming out. Non solo, dopo la partecipazione al varietà condotto da Carlo Conti, il cantante non nasconde di avere un grande sogno nel cassetto: partecipare al Festival di Sanremo. “La prego, lo scriva: Amadeus, portami a Sanremo. Sto aspettando questi ultimi venti giorni che mancano all’annuncio come un bambino con il Natale. È un traguardo troppo prezioso, per me. Spero che Ama si faccia vivo“, ha detto Antonino. Chissà che Amadeus non colga il suo invito!

