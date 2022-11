Antonino Spadaccino è Bruno Mars a Tale e Quale Show 2022/ Altro successo annunciato?

Antonino Spadaccino, performance sempre eccellenti a Tale e Quale Show: imitazione Bertè un capolavoro

Antonino Spadaccino si trasforma in Bruno Mars nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. Una di quelle sfide che possono diventare una “performance capolavoro” oppure un “flop pazzesco”. Siamo infatti curiosissimi di vedere se e come Antonino Spadaccino riuscirà a sorprenderci con questa nuova esibizione. Nelle scorse settimane l’ex talento di Amici ha mostrato tutta la sua superiorità tecnica, rispetto agli altri concorrenti, incantando con esibizioni pazzesche. Prendiamo, ad esempio, l’ultima imitazione di Loredana Bertè.

Tasso di difficoltà elevatissimo: trasformarsi in una donna non era semplice, specialmente una Bertè solitamente inimitabile. Eppure, indipendentemente dal trucco – che ha fatto la sua parte – Antonino è stato eccellente. Lo hanno riconosciuto tutti i giurati, anche Malgioglio che stravede per lui.

Antonino Spadaccino, strada spianata verso la vittoria a Tale e Quale Show?

Malgioglio, dicevamo. Il cantautore ha un debole artistico per Antonino e spera di poterlo aiutare a raggiungere il sogno Festival di Sanremo, scrivendo per lui dei brani ad hoc. Intanto a Tale e Quale Show 2022 Spadaccino sta facendo scintille. Amato dalla giuria, ma anche e soprattuto dal pubblico. In questa edizione del talent si sta prendendo una grande rivincita, oltre alle attenzioni che avrebbe meritato anche in tutti questi anni. Quando ha imitato Tom Walker, quest’ultimo si è complimentato direttamente con lui per l’esibizione. Adesso Antonino ci riprova con Bruno Mars. Se dovesse centrare l’obiettivo, ancora una volta, allora il ragazzo sarebbe davvero il candidato principale alla vittoria finale di Tale e Quale Show 2022.

