Antonino Spadaccino è Fausto Leali, Tale e Quale Show 2022/ Vincitore ‘annunciato’, assalto alla classifica

Antonino Spadaccino è Fausto Leali, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Antonino Spadaccino dovrà interpretare Fausto Leali nella terza punta di Tale e Quale Show 2022. Un’esibizione fin troppo facile, perché molto vicina alle sue corde vocali. I follower hanno notato che gli vengono assegnati cantanti con il timbro vocale simile al suo e Leali è uno di questi. Da Spadaccino ci si aspetta una bella performance, ma senz’altro non un’altra vittoria. Fausto Leali può sembrare facile da imitare, ma per farlo bene bisogna cogliere alcune sfumature vocali che solo un attento Spadaccino potrebbe fare, chissà se riuscirà di nuovo a sorprendere la giuria e aggiudicarsi di nuovo il podio? Il popolo del web nell’ultima puntata è stato soddisfatto della vittoria di Antonino Spadaccino.

Nessuno mette in dubbio la bravura di Antonino Spadaccino, ma qualcuno ha avuto da ridire sul fatto che gli vengono assegnati cantanti molto vicini al suo timbro di voce e quindi più facili da imitare, difatti molti avrebbero preferito dare la vittoria ad Andrea, che ha presentato un Morandi vocalmente identico. Fin’ora Antonino ha imitato due cantanti con la voce black simile alla sua, c’è chi vorrebbe sentirlo cantare Antonello Venditti.

Antonino Spadaccino, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo Marco Masini che gli ha fatto vincere la puntata, nel secondo appuntamento con Tale e Quale Show 2022 Antonino Spadaccino ha imitato Tom Walker. Grazie alla sua bravura di interpretazione, è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria distaccandosi in classifica di molti punti dai suoi avversari. Il trucco era perfetto, la voce identica. Ha studiato talmente bene il personaggio che è riuscito a riproporre anche il suo accento scozzese e i suoi movimenti repentini. Antonio Spadaccino sta dimostrando di avere molto talento, la sua bravura è riconosciuta all’estero e un po’ meno in Italia. Il cantante spera che grazie a questo show riesca a lavorare anche nel suo paese. Dopo la fine dell’esibizione il pubblico ha omaggiato Antonino con una standing ovation. Anche la giuria si è alzata in piedi. Ha replicato alla perfezione ogni particolare dell’artista anche il suo timbro. Non è stata un’impresa facile, anche i suoi colleghi si sono alzati e lo hanno applaudito animatamente.

Quando il talento c’è non si può nascondere. Malgioglio ha riempito Antonino Spadaccino di complimenti, e il suo giudizio vale di più degli altri visto che non riesce a dire una buona parola a nessuno. Spadaccino ha chiesto a Malgioglio se vuole scrivere una canzone per lui, il cantante gli ha risposto che ne ha una già pronta da mandare ad Amadeus per Sanremo, chissà se sarà vero. A fine trasmissione Antonino Spadaccino ha totalizzato 66 punti classificandosi al primo posto e vincendo per due volte consecutive la puntata.











