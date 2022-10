Antonino Spadaccino è Rod Steward, Tale e Quale Show 2022/ Serve prestazione di livello

Tale e Quale Show 2022, Antonino Spadaccino cerca di ripartire con Rod Steward

Antonino Spadaccino vestirà i panni Rod Steward nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 che vedremo trasmesso oggi, 21 ottobre. L’interpretazione non sarà facile, quella di Rod Steward è sicuramente una delle più belle voci del rock, non sarà facile imitarla perché ha una timbrica graffiante e rauca con tonalità molto alte. Chi pensa che anche questa settimana Antonino è stato “aiutato”, si sbaglia perchè il graffio del cantante rock è un marchio personale. Qualche problema potrebbe arrecarlo il trucco. Fisicamente Antonino è molto lontano da Rod Stuard, bisogna vedere se interpreterà una versione giovanile o più recente dell’artista americano, ma riprodurre la stessa fisionomia sarà un’impresa difficile. Il pubblico social ha apprezzato molto l’ultima esibizione di Antonino anche se l’ha trovata meno perfetta delle precedenti.

Molti follower lo hanno ringraziato per le belle emozioni che ogni volta riesce a donare. Alcuni si sono lamentati che ad Antonino gli vengono dati cantanti con la voce simile alla sua e quindi più facili da imitare. Qualche follower non è d’accordo e ha precisato che ogni cantante ha un suo graffio personale e quello di Leali è talmente marcato da far pensare che abbia in gola una grattugia. In molti lo danno come palpabile vincitore e resta il concorrente da abbattere.

Antonino Spadaccino, l’ultima volta il trucco ha fallito ma…

Nella terza puntata di Tale e Quale Show Antonino Spadaccino ha imitato Fausto Leali interpretando “Io amo”. Quello che non ha convinto in questa esibizione è stato il trucco. È stato commesso lo stesso errore di Andrea Dianetti. Si è scelto di proporre una versione “invecchiata” del personaggio su un volto giovanile con un risultato deludente, perché in questo caso il volto di Antonino andava arricchito di qualche ruga in più, invece come ha detto la Goggi somigliava al nipotino di Leali. Dopo due vittorie consecutive, Antonino si è dovuto accontentare della metà classifica, la sua performance non ha convinto la giuria che ha preferito questa settimana premiare altri concorrenti. La voce di Leali è molto graffiante e Antonino sebbene ha la stessa timbrica, ha dovuto mettere sotto sforzo le corde vocali con il rischio di danneggiarle.

Antonino Spadaccino è stato contento di interpretare Fausto Leali a Tale e Quale Show che ne ha approfittato per mandargli un messaggio di complimenti per le performance precedenti e un incoraggiamento per la nuova esibizione. Per Loretta Goggi il cantante è stato bravo come sempre, avrebbe invecchiato con il trucco di più il viso. Anche Panariello è dello stesso parere, il trucco non lo ha convinto molto. Malgioglio considera pazzesca la voce di Antonino, ma in questa esibizione l’avrebbe voluta più graffiante. Alla fine della performance Antonino Spadaccino ha totalizzato totalizza 52 punti classificandosi a quinto posto.











